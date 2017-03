24 Heures Motos 2017 – Les animations et nouveautés à ne pas manquer

Les préparatifs pour les 24 Heures Motos s’accélèrent

La date tant attendue du samedi 15 avril arrive à grand pas et c’est à 15 heures précises, que les 60 équipes engagées aux 24 Heures Motos prendront le départ de la 40e édition de l’épreuve.

La compétition s’annonce d’ores et déjà très disputée, mais au-delà de la course, les spectateurs, passionnés comme non-initiés, pourront vivre quatre jours de fête avec les traditionnelles animations, mais aussi les nouveautés concoctées par les équipes de l’Automobile Club de l’Ouest. Petit aperçu de ce qu’il ne faudra pas manquer !

Le concert exclusif de Matmatah en Sarthe :

La grande soirée concert du samedi est toujours très attendue par le public des 24 Heures Motos. Pour cette édition anniversaire, c’est le groupe Matmatah qui prendra possession de la scène des 24 Heures Motos, installée au cœur du village, en face du Restaurant de la Courbe, pour une soirée qui s’annonce unique.

Après neuf ans d’absence, le groupe Brestois a annoncé en septembre dernier, qu’il remontait sur scène en 2017 pour une tournée dans toute la France. Si de nombreux concerts sont déjà complets, Matmatah et l’ACO créent l’évènement en annonçant la seule date en Sarthe à l’occasion des 24 Heures Motos.

Tous les spectateurs pourront découvrir ou redécouvrir ce groupe breton et chanter de nouveau tous leurs tubes tels que : Lambé An Dro, Les Moutons, Emma, Au Condionnel ou encore La cerise.

Et pour faire monter l’ambiance, le trio strasbourgeois Dirty Deep assurera la première partie avec des rythmes blues instinctifs, bruts et sans concession.

La nouvelle Fan Zone au cœur du Village

Toujours soucieux de faire vivre de nouvelles expériences à son public, l’ACO proposera un espace inédit, place centrale du village, pour permettre aux fans d’endurance moto comme aux novices de la discipline de se glisser dans la peau et la combinaison d’un pilote des 24 Heures Motos. Quatre ateliers seront proposés pour s’immerger au cœur de la course :

– L’échauffement, avec un challenge sur batak, machine d’entrainement plébiscitée par les pilotes pour tester leurs réflexes;

– La pré-grille, avant de prendre le départ, photo souvenir sur une moto de compétition avec les fameuses grid girl;

– La compétition, grâce au challenge sur simulateur;

– L’arrivée, avec la traditionnelle cérémonie de podium et l’opportunité de soulever le trophée, puis repartir avec une photo souvenir qui sera publiée sur les réseaux sociaux.

Un parcours ludique ouvert à tous qui permet de ressentir les frissons que procure la compétition moto. De nombreuses autres activités seront également proposées dans cette Fan Zone avec des démonstrations de Turbo Kick Power, de Stunt, des Facebook Live…

Un nouveau show mécanique avec pour point d’orgue un spectacle de Monsters Trucks

Pour cette 40e édition des 24 Heures Motos, l’ACO innove avec un nouveau show mécanique nocturne complètement repensé pour satisfaire toujours plus son public. Vendredi 14 avril à partir de 20h30 et pour une durée de 1h30, les cascadeurs du Motor Show Cascadeur prendront d’assaut la ligne droite des stands pour un spectacle à couper le souffle.

Cette équipe familiale de cascadeurs qui pratique le métier de père en fils depuis trois générations, proposera des démonstrations époustouflantes. Au programme, pilotage artistique et acrobatique, poursuite automobile, homme suicide, démonstration de moto cross, démonstration de wheeling show et un bouquet final avec un show de Monsters Trucks.

Le public pourra découvrir un spectacle unique de Monsters Trucks, avec notamment le Road Boss, le plus grand Monster truck du monde avec ses 12,40 mètres de long, 3.5 mètres de hauteur, 9 tonnes et ses 10 pneumatiques de 1.10m de large et 1.60m de hauteur.

Des engins hors normes qui évolueront sur le circuit Bugatti !

Les tribunes qui bordent cette partie de la piste seront accessibles gratuitement. Pour faire durer le plaisir ou en session de rattrapage, ce show mécanique sera à retrouver le samedi matin et l’après-midi sur le circuit de Maison Blanche.

Sans oublier les incontournables animations qui rythmeront ces quatre jours de fête : la fête foraine, l’exposition historique qui fera la part belle aux motos du pays du soleil levant et qui rendra hommage à Anthony Delhalle, la découverte des stands, les animations Village, la 2e édition du Air Guitar, nos nombreux rendez-vous Facebook Live pour aller à la rencontre du public et des pilotess… Tous ces temps forts seront détaillés très prochainement.

Et pour participer à la grande fête de la moto et découvrir toutes ces animations, pas de temps à perdre, il reste encore un peu plus d’une semaine pour profiter du tarif Prévente! Jusqu’au 2 avril, le prix des billets ‘’enceinte générale’’ est de 55 € au lieu de 68 après cette date. Et seulement 51 € pour les membres ACO.

source: ACO