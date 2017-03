Team Duqueine débute 2017 avec une victoire

Comme l’an dernier, c’est par un succès en LMP3 lors de l’ouverture des V de V Endurance Series à Barcelone que le team Duqueine Engineering commence sa saison

Gilles Duqueine, David Droux et Nelson Panciatici remportent ainsi une victoire pleine de panache en prenant la tête dans les dix dernières minutes d’une course haletante.

Antonin Borga et Henning Enqvist prennent quant à eux la 4ème place au volant de la Ligier JS P3 N°8.

Avec cette victoire, le Team commence ainsi de la meilleure des manières une saison très riche, qui verra ses différents équipages en découdre en V de V Endurance Series, Michelin Le Mans Cup et European Le Mans Series. C’est justement le Prologue de l’ELMS, disputé à Monza les 28 et 29 mars, qui constituera le prochain rendez-vous pour l’équipe de Gilles Duqueine et Yann Belhomme.

Après avoir signé la pole position grâce à Nelson Panciatici, l’équipage de la N°9 du team Duqueine Engineering se présentait au départ des 4 heures de course avec des ambitions légitimes. Mis en difficulté par des pneus très abîmés lors des qualifications, Gilles Duqueine devait limiter les dégâts dans un début de course très animé.

Après avoir récupéré la voiture en milieu de tableau au gré des ravitaillements, David Droux se lançait dans une longue et brillante remontée qui permettait au trio de la N°9 de retrouver les premières places. Nelson Panciatici prenait ensuite le relais dans la nuit catalane et devait observer les derniers « drive through » réglementaires.

Le pilote Duqueine Engineering fondait sur ses différents adversaires et dépassait le leader du classement LMP3 dans les toutes dernières minutes, offrant le succès à son équipe au terme d’un scénario à suspense.

Dans le bon tempo tout au long du week-end, Antonin Borga et Henning Enqvist échouent malheureusement au pied du podium. Différentes péripéties de course, dont une suspicion de crevaison, ont ainsi privé l’équipage de la Ligier JS P3 N°8 d’un top 3 qui aurait été largement mérité.

Cette première expérience commune demeure toutefois très prometteuse au regard du rythme affiché par les deux hommes. On devrait à coup sûr retrouver Antonin Borga et Henning Enqvist dans la course à la victoire dès les prochaines courses.

Les résultats du week-end

Classement LMP3

1er : #9 (N. Panciatici / D. Droux / G. Duqueine) – Duqueine Engineering

2ème : #93 (Perroy/ Fontaine / Decultot) – N’Race

3ème : #39 (Deguffroy / Gauvin / Trouillet) – Graff Racing

4ème : #8 (A. Borga / H. Enqvist) – Duqueine Engineering

ESSAIS LIBRES 1

2ème chrono LMP3 en 1.44.671 #9 (N. Panciatici / D. Droux / G. Duqueine)

3ème chrono LMP3 en 1.44.868 #8 (A. Borga / H. Enqvist)

ESSAIS LIBRES 2

Meilleur chrono LMP3 en 1.45.677 #8 (A. Borga / H. Enqvist)

3ème chrono LMP3 en 1.46.991 #9 (N. Panciatici / D. Droux / G. Duqueine)

ESSAIS LIBRES 3 (nocturnes)

Meilleur chrono LMP3 en 1.42.681 #9 (N. Panciatici / D. Droux / G. Duqueine)

4ème chrono LMP3 en 1.46.930 #8 (A. Borga / H. Enqvist)

QUALIFICATIONS

Pole position LMP3 en 1.41.670 #9 (N. Panciatici / D. Droux / G. Duqueine)

3ème chrono LMP3 en 1.42.431 #8 (A. Borga / H. Enqvist)

Le circuit

Epicentre de la planète « sport-automobile » en fin d’hiver, le Circuit de Catalogne venait d’accueillir pendant deux semaines les essais officiels de Formule 1 et de FIA Formule 2 avant de voir arriver les acteurs du Championnat V de V Endurance Series. Souvent citée parmi les plus belles pistes d’Europe, la boucle de 4,655 kilomètres et ses virages rapides constituaient un terrain de jeu rêvé pour ce premier meeting de la saison.

Les conditions météorologiques

Parfaites ! Le soleil n’a cessé de briller sur la Catalogne pendant les trois jours de ce premier meeting de V de V Endurance Series de la saison. Si les températures assez élevées ont pu influer sur la dégradation des pneumatiques, c’est surtout le fait que la fin de course soit disputée en nocturne qui a joué un rôle déterminant dans le résultat, de nombreux pilotes du championnat n’ayant encore qu’une expérience limitée du pilotage de nuit.

Les réactions

Yann Belhomme :

« C’est la deuxième année consécutive que nous débutons notre saison par une victoire en V de V Endurance Series à Barcelone. Elle a cette année un goût particulier car nous avons fait le choix de disputer un programme complet dans ce championnat très disputé, qui offre beaucoup de suspense et d’émotions.

La dernière heure de course a été complètement folle et Nelson Panciatici a réalisé un sacré numéro pour remonter la voiture jusqu’en tête. C’est sa première victoire avec Duqueine Engineering et le voir enfin sur le plus haute marche du podium avec Gilles est un symbole très fort, un beau moment d’émotion. Je n’oublie pas pour autant David Droux qui a fait preuve d’une solidité impressionnante avec un relais plein de constance et d’autorité.

Il montre qu’il a passé un cap et c’est de très bon augure pour l’ELMS. Le fait de voir échouer la N°8 au pied du podium est une déception car Antonin Borga et Henning Enqvist méritaient assurément beaucoup mieux. Antonin a montré une très belle pointe de vitesse tout au long du week-end et Henning s’adapte très vite.

Il n’avait jamais roulé aussi longtemps que durant son premier relais et il a été très courageux. C’est une association très prometteuse et ils se mêleront à la lutte pour la victoire cette saison. Au delà du résultat d’ensemble, complété par la pole position de la N°9, qui est très satisfaisant, c’est l’esprit de travail et d’émulation qui règne dans l’équipe qui me rend heureux.

Les mécaniciens et ingénieurs abordent la saison avec beaucoup d’ambition et nos deux équipages vivent bien ensemble, c’est un plaisir d’évoluer dans ce cadre. Nous allons désormais nous tourner vers le Prologue de l’ELMS et nous remettre au travail.»

Gilles Duqueine

« Je suis très content, c’est un véritable plaisir de commencer la saison comme cela. Avec la pole position et la victoire au bout d’une belle course, on ne pouvait rêver meilleur départ. Nelson et David ont fait des relais exemplaires en étant performants et réguliers dans le trafic. La stratégie de notre ingénieur Max Favard a été très bonne et les détails ont fait la différence.

Pour ma part, j’ai connu un manque de rythme mais je n’ai pas été aidé par un plat sur mes pneus suite aux qualifications. J’étais handicapé sur les freinages et le dernier quart d’heure de mon relais a été difficile. L’autre voiture aurait dû être sur le podium également mais Antonin a cru à une crevaison qui l’a fait repasser par les stands et perdre beaucoup de temps.

C’est dommage car il avait effectué un très bon relais, rapide et solide, comme Henning qui n’avait jamais roulé aussi longtemps et qui a une belle marge de progression. C’est un duo qui va scorer. »

Nelson Panciatici

« Je suis très heureux de ce week-end. Nous étions passés proches d’un podium au Castellet en RS01 avec Gilles la saison dernière et cette fois nous y sommes, sur la plus haute marche qui plus est. Cette victoire est une belle émotion car j’avais à cœur de rendre à l’équipe la confiance qui m’est témoignée depuis trois ans.

Gilles et David, dont la remontée a été impressionnante, ont effectué un super boulot et je crois que notre victoire est pleinement méritée. A titre personnel, je suis content car la réussite me fuyait depuis un moment et c’est toujours agréable de remporter des courses. Les V de V Endurance Series sont une belle découverte, il y a de la bagarre à tous les étage et de très bons pilotes en piste. Vivement la suite de la saison. »

David Droux

« C’est la troisième année consécutive que je gagne en V de V Endurance Series à Barcelone et la deuxième avec Duqueine Engineering, c’était très sympa d’être avec Gilles et Nelson sur le podium. C’était une super course et l’emporter sur le fil comme cela ajoute une belle dose d’adrénaline.

J’avais un très long relais à effectuer et j’ai dû faire attention à bien gérer mes pneumatiques. J’ai pas mal attaqué au début et j’ai souffert d’un peu de sous-virage par la suite mais tout s’est plutôt bien passé. Ce succès est un moyen idéal pour se préparer pour l’ELMS où nous aurons des ambitions élevées. »

Antonin Borga

« Nous avons vécu un super week-end, dans une très bonne ambiance et je suis très heureux de disputer la saison avec l’équipe Duqueine Engineering. C’était la première fois que je faisais un si long relais et cela s’est bien passé, ça m’a fait du bien de rouler aussi longtemps. Rouler de nuit était aussi une première pour moi et c’est particulièrement difficile à Barcelone car le circuit n’est pas du tout éclairé.

Lors de la séance d’essais libres nocturnes, j’avais connu quelques difficultés mais en course, voir le jour tomber progressivement m’a permis de mieux me caler et je me suis senti plus à l’aise. L’entente avec mon coéquipier Henning est bonne même si je ne maîtrise pas encore complètement l’anglais. C’est un garçon sérieux et très motivé, je suis très content de faire équipe avec lui. »

Henning Enqvist

« C’était ma deuxième course en V de V Endurance Series et la première que je disputais à la tombée de la nuit. Je n’avais jamais piloté aussi longtemps et gérer la dégradation des pneus, malgré la fatigue, a été un challenge difficile mais passionnant. Je me suis beaucoup entraîné physiquement durant l’hiver et tout s’est plutôt bien passé.

Nous aurions pu monter sur le podium avec un peu plus de réussite mais la saison est longue et nous aurons d’autres occasions. Mon intégration au sein de l’équipe est idéale. Duqueine Engineering est une structure très professionnelle et l’ambiance est très bonne. »

source: Team Duqueine Engineering