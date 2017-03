Patrick Dussault participera à la saison complète

En Challenge Porsche Ultra94 GT3 Cup Canada présenté par Yokohama

Patrick Dussault relèvera un nouveau défi en 2017 : le pilote de 25 ans s’allie au Groupe Lauzon pour courir une saison complète en Challenge Porsche Ultra94 GT3 Cup Canada présenté par Yokohama.

Dussault, de Lorraine, passe du stock-car aux légendaires Porsche GT3 Cup et complètera la saison au volant de voiture Lauzon Auto Sport/Construction Vincent & Dussault, en classe Platine.

« Tous les petits garçons rêvent de piloter un jour une telle voiture. On me donne cette opportunité de faire la saison complète en 2017, et je ne pourrais en être plus heureux », a indiqué Dussault.

Cette Porsche 911 GT3 Cup de deuxième génération sera préparée par la renommée équipe GT Racing et son fondateur Éric Côté.

« Nous avons un partenariat très stimulant avec Lauzon Auto Sport, qui me donne l’occasion de courir dans cette prestigieuse série. Le Groupe Lauzon est une équipe de professionnels, et je crois que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. Je serai fier de les représenter à toutes les courses auxquelles je participerai », a poursuivi le pilote.

Patrick Dussault, qui a reçu le trophée Bertrand-Fabi en 2015, a couru en monoplaces au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Il a aussi été impressionnant en stock car l’an dernier, alors qu’il a participé à cinq courses en série NASCAR Pinty’s.

La première course de Dussault en Challenge Porsche Ultra94 GT3 Cup Canada présenté par Yokohama aura lieu au Canadian Tire Motorsport Park, à Bowmanville, Ontario, pour la première épreuve de la saison lors du week-end du Jour des Patriotes.

À propos de Patrick Dussault :

Après de nombreux succès en monoplaces au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, Patrick Dussault a fait le saut en stock-car en 2016 en participant à cinq courses sur circuits routiers en série NASCAR Pinty’s. Récipiendaire du trophée Bertrand-Fabi en 2015, remis au Québécois s’étant le plus illustré à l’international, il a été vice-champion du Championnat britannique de Formule Ford la même année, récoltant 10 podiums dont 6 victoires en 16 départs. Il a aussi participé en 2014 au Championnat britannique de Formule Renault 2.0. En 2017, il participera à toutes les courses du Challenge Porsche Ultra94 GT3 Cup Canada présenté par Yokohama.

À propos de Groupe Lauzon :

Le Groupe Lauzon est une entreprise familiale réunissant six concessionnaires automobiles à Laval, Blainville, St-Eustache, Brossard et St-Hubert. Établi en 1977, le Groupe Lauzon propose aujourd’hui trois marques de prestige dont la renommée n’est plus à faire : Porsche, Audi et Volkswagen. Comptant notamment les concessionnaires Porsche Lauzon Laval et Porsche Rive-Sud, l’entreprise est devenue l’un des plus grands réseaux de concessionnaires de voitures de prestige au Canada.

À propos de Vincent & Dussault :

Basée à Terrebonne, Construction Vincent & Dussault est une entreprise possédant plus de 20 ans d’expertise en construction commerciale, industrielle et institutionnelle. L’entreprise gère le développement, la conception, la gestion et la réalisation des projets d’envergure.

source : Service Presse (photo Flagworld)