GP d’Australie-EL2 : Lewis Hamilton en tête, Palmer dans le mur

Lewis Hamilton s’est de nouveau montré le plus rapide lors de la seconde séance d’essais libres à Melbourne

Sebastian Vettel est le plus proche poursuivant du Britannique. La session a été marquée par l’accident de Jolyon Palmer.

Album photos Flagworld – Sam Tickell

Si la première séance d’essais disputée plus tôt dans la matinée s’était déroulée sans incidents et avait permis à Lewis Hamilton de signer le premier meilleur chrono de la saison, la seconde session de Melbourne a été largement plus animée en piste.

C’est tout d’abord Jolyon Palmer (Renault) qui a provoqué un drapeau rouge en partant à la faute au niveau du dernier virage du tracé de l’Albert Park. Le Britannique a perdu l’arrière de sa monoplace avant de percuter assez violemment le mur de pneus avec la partie arrière-gauche de sa R.S. 17.

Quelques instants plus tard, c’est Felipe Massa (Williams) qui est contraint de s’immobiliser en piste au niveau du virage n°10. Les drapeaux jaunes ont été déployés le temps de pouvoir évacuer la FW40. La procédure de voiture de sécurité virtuelle sera enfin déployée à moins de cinq minutes de la fin de la séance pour évacuer la Sauber de Marcus Ericsson, parti à la faute dans le bac à gravier au virage n°6.

Du côté du chrono, Lewis Hamilton conclut finalement en 1’23″620 en pneus ultra-tendres et précède la Ferrari de Sebastian Vettel, pointé à plus de cinq dixièmes de la Mercedes de tête, cette fois avec le même composé de gommes. Valtteri Bottas complète le tiercé de la session à neuf millièmes de Vettel et précède la seconde Ferrari de Kimi Räikkönen, classé à neuf dixièmes, et dernier pilote sous la seconde.

Daniel Ricciardo (Red Bull) RB13 en cinquième position de l’EL2

Daniel Ricciardo (Red Bull) hisse la première RB13 en cinquième position devant la monoplace-sœur de Max Verstappen, qui n’a bouclé que huit tours après une frayeur au niveau du virage n°12, et réalisé son chrono en pneus super-tendres. Bonne performance de Carlos Sainz qui progresse dans la hiérarchie avec sa Toro Rosso en septième position.

Romain Grosjean – huitième place de la deuxième session d’essais libres

Romain Grosjean, malgré ses soucis de blocage de roue et des passages hors-trajectoire dans la séance, hisse sa Haas VF17 au huitième rang devant Nico Hülkenberg (Renault) et Daniil Kvyat (Toro Rosso).

Les Force India de Sergio Pérez et Esteban Ocon encadrent en 11e et 13e position la McLaren de Fernando Alonso, 12e de ces EL2.

Felipe Massa (Williams) termine 14e à plus de 2″7 devant Marcus Ericsson (Sauber).

Le jeune canadien Lance Stroll termine sa deuxième session d’essais libres seizième avec un chrono de 1:26:525

Suivent, Lance Stroll (Williams), Stoffel Vandoorne (McLaren), Pascal Wehrlein (Sauber), Kevin Magnussen (Haas) et Jolyon Palmer (Renault).

La troisième séance d’essais libres débutera demain matin à 4h avant les qualifications qui seront à suivre en direct sur notre site internet dès 7h.

Classement EL2 GP d’Australie

1 Hamilton Mercedes 1:23.620 141.865 mph 2 Vettel Ferrari 1:24.167 0.547 3 Bottas Mercedes 1:24.176 0.556 4 Raikkonen Ferrari 1:24.525 0.905 5 Ricciardo Red Bull 1:24.650 1.030 6 Verstappen Red Bull 1:25.013 1.393 7 Sainz Toro Rosso 1:25.084 1.464 8 Grosjean Haas 1:25.436 1.816 9 Hulkenberg Renault 1:25.478 1.858 10 Kvyat Toro Rosso 1:25.493 1.873 11 Perez Force India 1:25.591 1.971 12 Alonso McLaren 1:26.000 2.380 13 Ocon Force India 1:26.145 2.525 14 Massa Williams 1:26.331 2.711 15 Ericsson Sauber 1:26.498 2.878 16 Stroll Williams 1:26.525 2.905 17 Vandoorne McLaren 1:26.608 2.988 18 Wehrlein Sauber 1:26.919 3.299 19 Magnussen Haas 1:27.279 3.659 20 Palmer Renault 1:27.549 3.929

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photos Flagworld – Sam Tickell)