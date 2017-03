GP d’Australie-EL1 : Hamilton et Mercedes dominateurs

Lance Stroll, treizième à 2.5 secondes du meneur

Les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont signé les deux meilleurs chronos de la toute première séance d’essais libres de la saison 2017 à Melbourne en Australie.

Les nouvelles F1 répondant à la réglementation 2017 ont retrouvé la piste ce vendredi matin pour la première séance d’essais libres du Grand Prix d’Australie sur le tracé de l’Albert Park de Melbourne.

L’occasion de revoir les nouveautés vues en essais hivernaux en Catalogne, dont les fameux T-Wing (chez Mercedes, Ferrari ou encore Haas), ou les ailerons de requin. Une session, disputée sans aucun incident en piste, qui a permis aux deux Mercedes W08 de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas de se hisser aux avant-postes.

Le tout premier chrono du week-end avait été à mettre à l’actif de Lance Stroll (Williams) en 1’33″380, après 20′ de roulage

Lewis Hamilton s’est rapidement immiscé dans les premières places en améliorant la référence de Daniel Ricciardo (Red Bull), passé en 1’28″294 avant que le triple champion du monde ne boucle un tour en 1’26″478, puis en 1’25″535.

La réponse de son équipier Valtteri Bottas ne s’est pas fait attendre puisque l’ancien pensionnaire de Williams, en super-tendres, réalise un tour en 1’25″142, et dépossède le Britannique du meilleur temps provisoire.

C’est finalement peu avant la dernière demi-heure que le rythme va s’accélérer avec Daniel Ricciardo, en pneus super-tendres, qui franchit le premier la barre de la 1’25″ au tour en 1’24″886. Un chrono qui ne tiendra que quelques instants, puisque Bottas, premier à passer un train de gommes ultra-tendres, améliore en 1’24″803.

Cette nouvelle référence est battue dans la foulée par Hamilton en 1’24″220, soit 0″583 plus vite que son équipier finlandais et également en pneus ultra-tendres. Ce chrono est à comparer au temps établi en EL1 en 2016 en 1’29″725.

Daniel Ricciardo se hisse au troisième rang devant son équipier Max Verstappen, quatrième en 1’25″246. Un peu plus discrètes qu’en essais hivernaux à Barcelone, les Ferrari de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel se classent cinquième et sixième.

Felipe Massa (Williams), Romain Grosjean (Haas), Nico Hülkenberg (Renault) et Sergio Pérez (Force India), qui complète le top 10 à plus de deux secondes, suivent au classement. Tous ces pilotes ont bouclé leur meilleur tour en pneus super-tendres. Les Toro Rosso de Sainz et Kvyat échouent aux portes du top 10 devant Lance Stroll.

Chez McLaren, qui a poursuivi le travail aéro sur sa MCL32, Fernando Alonso se classe 14e à 2″8, tout en ayant bouclé 17 tours. Marcus Ericsson place la première Sauber en 15e position devant Esteban Ocon (Force India), qui a rattrapé le retard pris en début d’EL1 dans la seconde partie de séance en accumulant 23 tours.

Kevin Magnussen (Haas), Pascal Wehrlein (Sauber), Jolyon Palmer (Renault), qui termine avec six petits tours au compteur de la R.S. 17 après un souci sur un scellé, et Stoffel Vandoorne (McLaren) pointé à 4″4 et avec 13 tours bouclés, ferment la marche.

Pos Num Pilote Ecurie Temps Ecart 1er Tours 1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.220 22 2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:24.803 +0.583s 25 3 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing TAG Heuer 1:24.886 +0.666s 19 4 33 Max Verstappen Red Bull Racing TAG Heuer 1:25.246 +1.026s 19 5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:25.372 +1.152s 16 6 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:25.464 +1.244s 10 7 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:26.142 +1.922s 28 8 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:26.168 +1.948s 20 9 27 Nico Hulkenberg Renault 1:26.183 +1.963s 15 10 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:26.276 +2.056s 29 11 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:26.450 +2.230s 24 12 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:26.514 +2.294s 25 13 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:26.734 +2.514s 29 14 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:27.116 +2.896s 18 15 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:27.348 +3.128s 30 16 31 Esteban Ocon Force India Mercedes 1:27.656 +3.436s 23 17 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:27.667 +3.447s 20 18 94 Pascal Wehrlein Sauber Ferrari 1:28.539 +4.319s 22 19 30 Jolyon Palmer Renault 1:28.585 +4.365s 6 20 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:28.695 +4.475s 14

