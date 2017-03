Ricciardo : Red Bull à moins d’une demi-seconde de Mercedes

Si Daniel Ricciardo admet que Red Bull reste en retrait face à Mercedes, il estime que cet écart s’est atténué avec la RB13

Avant de disputer son Grand Prix national ce week-end à Melbourne, Daniel Ricciardo reste conscient que Mercedes sera l’écurie à battre cette saison malgré le nouveau règlement.

Si l’écurie de Milton Keynes a semblé légèrement derrière Ferrari et l’écurie étoilée, que ce soit en performances ou en fiabilité, lors des essais hivernaux à Barcelone (Espagne), l’Australien estime que l’écart s’est réduit entre son équipe et les Flèches d’Argent.

« Il semblerait au vu des essais que nous soyons à moins d’une demi-seconde (de Mercedes). Je ne sais pas vraiment combien, mais c’est vraisemblablement à moins de 5 dixièmes, a indiqué Daniel Ricciardo. Nos vitesses de pointe étaient plutôt bonnes à Barcelone. Nous savons que nous sommes pas les plus rapides en ligne droite, mais nous devrions être plus proches que l’an passé. Nous verrons ce qu’il en sera ce week-end. »

Daniel Ricciardo ne se montre pas non plus inquiet par les soucis de fiabilité rencontrés sur la RB13 et le Power Unit Renault rebadgé Tag Heuer.

« Il y a eu quelques contretemps lors des essais mais rien de bien méchant, a précisé le pilote Red Bull. Les essais n’ont jamais été parfaits ces dernières années, du moins depuis que je suis dans l’équipe. Je pense que les essais de cette saison ont été les meilleurs en ce qui me concerne. »

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis