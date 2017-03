Modlite Québec : Très belle cédule pour la prochaine saison

La saison 2017 pour la troupe Modlite Québec arrive à grands pas

Après vérifications auprès de nos pilotes, la plupart sont présentement à l’œuvre afin que leurs bolides soient fins prêts pour le tout début car tous veulent courser pour le fameux Championnat annuel.

Pour certains autres, les nouveaux venus, participeront pour leur part à la course pour le titre de Recrue de l’année, titre très convoité et qui les obligent à des performances très constantes en piste.

À ce moment il est bon de se rappeler que notre Champion de la dernière saison fut Benjamin Cartier # 22b tandis que le titre de Recrue est allé au pilote Pascal Ouellet # 174; certainement que Benjamin et quelques autres têtes d’affiche convoiteront les plus hauts sommets encore une fois, donc la lutte au Championnat s’annonce palpitante comme ce fut le cas au cours des dernières saisons.

Martin Fleurent Président et pilote du bolide # 52 ainsi que les membres de la direction ont concocté une cédule 2017 comportant pas moins de 17 courses dont 14 qui compteront pour le Championnat qui s’étaleront du 6 mai au 1er octobre 2017 soit la Super Soirée de Championnat au RPM Speedway déterminant officiellement les grands honneurs de la série Modlite Québec.

Les trois autres courses inscrites dites « hors championnat » seront pour deux occasions au Stadiaume St-Guillaume les 21 mai et 20 août et la troisième du côté de Rimouski le samedi 5 août sur le circuit de l’Autodrome BSL de Junior Pouliot où la série Modlite Québec y dispute la fameuse Coupe annuelle et dont nos membres sont vraiment fiers de participer.

À l’intérieur de la cédule 2017, trois soirées de courses spéciales avec « Sail Panels » comme on a pu voir au cours des dernières années dont deux les 27 mai et 22 juillet à l’Autodrome Drummond et une au RPM Speedway le 15 juillet.

Nos bolides fouleront le tracé de l’autodrome Granby tout comme les dernières années et pour cette occasion la date du vendredi 30 juin fut retenue; nous effectuerons un retour au Cornwall Motor Speedway le dimanche 30 juillet à la satisfaction de plusieurs de nos membres….voilà en quelques mots ce que la saison 2017 vous réserve et nous voulons vous encourager à suivre nos péripéties tout au long de la prochaine saison et n’hésitez surtout pas à nous visiter dans les puits.

Tel que nous vous l’avions déjà annoncé précédemment, plusieurs nouveaux pilotes ont déjà fait leurs apparitions au sein de la troupe Modlite Québec et encore tout récemment un autre compétiteur a rejoint officiellement nos rangs dont nous vous parlerons très bientôt.

Notre prochaine saison promet d’être tout aussi excitante que celle que nous venons tout juste de terminer…on vous y attend même s’il reste encore quelques mois avant le début de la prochaine saison!

Vous voulez afficher votre commerce pour l’une ou l’autre de nos courses ou encore commanditer un événement spécial tels que les soirées « Sail Panels », n’hésitez pas à contacter un membre de la direction et une place de choix vous sera faite…voilà une belle occasion de vous joindre à la troupe Modlite Québec!

Le goût de compétitionner est en vous alors, n’hésitez pas à joindre la série Modlite Québec et comme vous avez pu vous rendre compte de tout le sérieux de la série durant notre saison 2016…. vous serez certainement tenté de vous joindre au groupe avant le début de la saison, il est encore temps….l’adrénaline coule à flots avec Modlite Québec.

C’est une invitation de Modlite Québec ainsi que de Pièces d’Autos Dionne & Frères de Drummondville commanditaire officiel de la série Modlite Québec.

Pour plus d’informations sur notre série ou pour acquérir un bolide de qualité en vu de la saison 2017 ou tout simplement connaître les pilotes et admirer ces superbes bolides à l’échelle 5/8 de leurs grands frères Modifiés, visitez régulièrement notre site internet : http://www.modlitequebec.com

source: Réjean « Regg » Ouellet – Relationniste Modlite Québec