Ecclestone craint une retraite de Hamilton

Après Damon Hill qui redoutait de voir Lewis Hamilton quitter Mercedes

Voilà Bernie Ecclestone qui craint carrément de voir le triple champion du monde quitter la F1. L’ancien directeur de la FOM s’inquiète de l’impact des critiques sur son compatriote.

« Je redoute un peu que Lewis se dise d’un coup : « Voilà ce que je vais faire. J’en ai assez que les gens me critiquent. Je vais remporter la pole à chaque course, je vais m’imposer à chaque fois et je vais m’arrêter à la fin de l’année ». J’espère qu’il ne le fera pas », a déclaré Bernie sur Sky Sports F1.

source: Autohebdo.fr