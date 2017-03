24 Heures Motos 2017 : Des courses support exaltantes !

La 40e édition des 24 Heures Motos se déroulera les 15 et 16 avril prochains sur le circuit Bugatti du Mans

En marge de l’épreuve et pour le plaisir de tous les spectateurs, trois courses supports sont au programme, avec notamment le retour de la Women’s Cup, course entièrement dédiée aux pilotes féminines qui avait rencontré un franc succès pour sa première édition l’an passé.

Mais aussi la première des six manches du Championnat du Monde Side-car FIM 2017 et la Coupe Sportwin qui promettent du beau spectacle.

Voici le programme !

Women’s Cup

La féminisation de la compétition moto est désormais avérée et évidente. C’est pourquoi le comité féminin de la Fédération Française de Motocyclisme (FFM) a créé, en 2016, la Women’s Cup dont la première épreuve s’était déroulée en lever de rideau des 24 Heures Motos. Cette formule regroupe des compétitrices novices et chevronnées, au guidon de machines de Classes 600cc, 1000cc roadster ou sportives.

Forte de son succès, la Women’s Cup est de retour au Mans, lors des 24 Heures Motos 2017. 88 pilotes au total seront admises pour disputer les deux courses au programme, qui se dérouleront le vendredi 14 avril de 17h20 à 17h50 pour la finale B et le samedi 15 avril de 12h05 à 12h35 pour la finale A (44 concurrentes par finale). Au préalable, réparties dans deux séries, elles auront disputées deux séances d’essais chronométrés de 25 minutes chacune, le jeudi et le vendredi.

L’engouement est toujours aussi fort pour cette course et le plateau est bientôt complet.

Les filles, pas de temps à perdre pour s’inscrire !

Side-car FIM

Autre course support phare de la 40e édition des 24 Heures Motos, le Side-car FIM. La manche du Mans ouvrira la saison 2017 du Championnat du Monde Side-car FIM, qui se disputera sur six rendez-vous.

Cette course est toujours très attendue par les spectateurs des 24 Heures Motos tant elle est spectaculaire et offre un show à couper le souffle. L’originalité du Side-car réside dans le fait que deux personnes sont à bord de la machine : un pilote « singe » chargé d’équilibrer le side-car et le pilote.

Côté technique, les side-cars sont équipés d’un châssis-poutre hyper rigide et dorénavant d’un moteur de 600 cc.

Deux séances d’essais qualificatifs de 30 minutes sont prévues le vendredi à 14h35 puis à 16h35, avant une course de 45 minutes qui se disputera le samedi à 11h05.

30 side-cars seront admis lors des essais contre 26 en course. Tous les engagés devront donc donner le maximum pour atteindre la phase finale de la compétition.

Coupe Sportwin

Il s’agira du premier rendez-vous de la saison 2017 pour la Coupe Sportwin. C’est également la première fois que les 24 Heures Motos accueillent cette Coupe, offrant ainsi aux spectateurs une nouveauté sportive et une découverte supplémentaire.

Le plateau est réservé aux machines de type « Twins », c’est à dire des machines bi-cylindres prototypes ou proches de la série. Leur cylindrée s’étend de 600 à 1250 cc (avec 2 ou 3 soupapes maximum au-dessus de 700 cc).

48 pilotes seront admis lors des essais tandis que 44 prendront le départ des deux courses aux programme. Ils disposeront deux séances d’essais chronométrés de 25 minutes le jeudi puis le vendredi. Les deux courses de 12 tours sont programmées le vendredi à 15h55 et le samedi à 9 heures.

Tous les pilotes auront à cœur de se démarquer pour cette première édition de la Coupe Sportwin sur le circuit Bugatti.

Les listes des engagés seront révélées ultérieurement à l’issue de la clôture des engagements.

Cependant, le programme sportif est déjà dense et alléchant en lever de rideau de la 40e édition des 24 Heures Motos.

Le programme :

Jeudi 13 avril 2017

13h30 – 13h55 25’ 1ère séance Essais Chronométrés Coupe Sportwin

14h05 – 14h30 25’ 1ère séance Essais Chronométrés Women’s Cup Série 1

14h40 – 15h05 25’ 1ère séance Essais Chronométrés Women’s Cup Série 2

17h40 – 18h00 20’ Essais libres Side-cars FIM

Vendredi 14 avril 2017

9h30 – 9h55 25’ 2e séance Essais Chronométrés Coupe Sportwin

14h00 – 14h25 25’ 2e séance Essais Chronométrés Women’s Cup Série 1

14h35 – 15h05 30’ 1ère séance Essais Chronométrés Side-cars FIM

15h20 – 15h45 25’ 2e séance Essais Chronométrés Women’s Cup Série 2

15h55 – 16h25 30’ 1ère Course Coupe Sportwin (12 Tours)

16h35 – 17h05 30’ 2e séance Essais Chronométrés Side-cars FIM

17h20 – 17h50 30’ Course Finale B Women’s Cup (12 Tours)

Samedi 15 avril 2017

9h00 – 9h30 30’ 2ème Course Coupe Sportwin (12 Tours)

11h05 – 11h50 45’ Course Side-cars FIM (18 Tours)

12h05 – 12h35 30’ Course Finale A Women’s Cup (12 Tours)

source: lemans.org