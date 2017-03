Les points sont « un objectif réaliste » pour Force India

Force India se rendra au Grand Prix d’Australie avec pour objectif de décrocher un top dix d’entrée

Bien aidé par le Power Unit de Mercedes, Force India affiche un bon niveau de fiabilité et de performances avec sa VJM10 à l’issue des essais hivernaux à Barcelone (Espagne).

Le Grand Prix d’Australie disputé ce week-end sur le circuit Albert Park à Melbourne sera le premier rendez-vous qui permettra d’établir une hiérarchie précise, les écuries cachant souvent leurs vraies performances lors des tests de pré-saison.

« J’ai toujours dit que Melbourne était un superbe rendez-vous pour démarrer la saison et il y a de quoi être impatient cette année avec la nouvelle génération des monoplaces qui feront leurs débuts en compétition. C’est intéressant pour les équipes et mes médias et avant tout pour le public », a commenté Vijay Mallya, le directeur de Force India.

« Ce n’est jamais facile de faire des prédictions, même après huit jours d’essais à Barcelone, a ajouté l’homme d’affaires indien. Les qualifications du samedi nous donneront un premier aperçu de l’ordre dans le peloton.

La VJM10 est clairement fiable après avoir bouclé 785 tours lors des essais et nous sommes encouragés par son rythme sur les longs relais. Nous arrivons à Melbourne en étant optimistes sur notre capacité à décrocher les points. »

Sergio Pérez cherchera ainsi à décrocher le top dix après avoir échoué à la 13e place l’an dernier alors que son ancien coéquipier Nico Hülkenberg avait pris la 7e place.

« La piste est agréable car ça ressemble à un circuit urbain. Elle est très verte en début de week-end et on obtient à la fois plus de grip et de confiance au volant au fil du meeting, a rappelé le Mexicain.

Je pense qu’on pourra signer un bon résultat en décrochant des points dès la première course. L’Australie est un rendez-vous où tout peut arriver et nous y avons vécu des courses imprévisibles par le passé. »

Le défi sera plus compliqué pour Esteban Ocon puisque la nouvelle recrue réalisera son premier départ à Melbourne.

« J’ai continué ma préparation en travaillant sur le simulateur ces derniers jours, a expliqué le champion 2015 des GP3 Series. Je ne connais pas vraiment le tracé, mais c’est une piste de la vieille école et j’aime bien ce genre de circuit.

Ce n’est jamais facile quand on ne connaît pas les trajectoires et la journée du vendredi sera donc très importante pour avoir le retour des ingénieurs et savoir où je peux être plus rapide. Je pense que je dispose de tous les outils et du personnel nécessaire pour y parvenir. »

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis