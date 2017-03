Formula 1 Rolex Grand Prix d’Australie 2017

33e édition et première manche du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA 2017

De 1985 à 1995, onze éditions ont été disputées sur un circuit tracé dans les rues d’Adelaïde, dans le sud du pays. Il était alors présenté en fin de saison. Le premier gagnant fut Keke Rosberg.

Qualifications : samedi 25 mars, 17 h, heure locale; en direct à RDS à compter de 1 h 45 et à TSN 1 à compter de minuit, à TSN 5 à compter de 1 h 55.

En rediffusion à RDS à 7 h 15, 13 h 15 et à RDS 2 à 18 h 15.

Course : dimanche 26 mars, 16 h, heure locale; pré-course en direct à RDS et TSN 5 à compter de minuit et à minuit 55 à TSN 1.

En rediffusion à RDS à 7 h 30 et à RDS 2 à 17 h 30.

Circuit d’Albert Park, Melbourne, Australie, 5,303 km, 16 virages, deux zones DRS

58 tours pour 307,574 km, record du tour : 1.24:125 par Michael Schumacher (Ferrari) 2004

Résultats de 2016 :

Première ligne de la grille : Lewis Hamilton (Mercedes) 1.23:837

Nico Rosberg (Mercedes) 1.24:197

Course :

1. Nico Rosberg (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Sebastian Vettel (Ferrari)

Meilleur tour : Daniel Ricciardo (Red Bull Tag Heuer) 1.28:997

À propos du Grand Prix d’Australie :

En 1996, le Grand Prix est déménagé à Melbourne et, depuis, il a toujours été le premier Grand Prix de l’année, à l’exception de 2006 (3e) et 2010 (2e).

Le Grand Prix de 1994, disputé à Adelaïde en fin de saison, est mémorable puisqu’un accrochage a mis fin à la course de Michael Schumacher et de Damon Hill, et permis à l’Allemand de remporter le titre par un seul point.

Le premier Grand Prix d’Australie disputé à Melbourne en 1996 fut le premier de Jacques Villeneuve. Il y a obtenu la pole position et a mené une partie de la course avant de terminer 2e.

En 2009, l’année de son Championnat du monde, Jenson Button a obtenu la pole et la victoire lors de la première course de l’écurie Brawn.

Treize (13) des pilotes qui reviennent en 2017 ont entrepris leur carrière en F1 au Grand Prix d’Australie. Lance Stroll sera le 14e.

C’est Ayrton Senna qui compte le plus grand nombre de poles positions en Australie avec 6, toutes obtenues à Adelaïde. Chez les pilotes actifs, Hamilton en compte 5, Vettel 3 et Räikkönen 1. McLaren a obtenu la pole position à 10 reprises (5 à Adelaïde, 5 à Melbourne).

C’est Michael Schumacher qui compte le plus grand nombre de victoires en Australie avec 4, toutes obtenues à Melbourne. McLaren compte le plus grand nombre de victoires chez les constructeurs avec 11 (5 à Adelaïde, 6 à Melbourne).

C’est aussi Michael Schumacher qui compte le plus grand nombre de présences au podium avec 6. Les pilotes McLaren y ont été 26 fois.

Les Australiens ont pu y soutenir les pilotes locaux David Brabham et Alan Jones (2 fois chacun), Daniel Ricciardo (6 fois) et Mark Webber (12 fois).

Quelques anniversaires :

21 mars : Ayrton Senna aurait eu 57 ans.

26 mars : Stoffel Van Doorne aura 25 ans.

27 mars : un ami du Canada, David Coulthard, aura 46 ans.

2 avril : puisqu’on parle d’Australie, le grand champion Jack Brabham, décédé en 2014, aurait eu 91 ans.

La fiche finale de Nico Rosberg :

Il y aura un absent de taille sur la grille de Melbourne, le Champion du monde 2016, Nico Rosberg, surprenant jeune retraité. Voici sa fiche finale en carrière : 33e pilote sacré Champion du monde, 206 départs (14e rang), 30 poles positions (8e rang), 23 victoires (13e rang à égalité avec Nelson Piquet), 20 meilleurs tours (14e rang) et 57 podiums (12e rang). Il est le 3e pilote de citoyenneté allemande à être couronné Champion du monde après Michael Schumacher et Sebastian Vettel.

Lance Stroll et les Canadiens en F1 :

En Australie, le jeune Lance Stroll deviendra le 12e coureur canadien à prendre le départ d’une épreuve du Championnat du monde de F1. Il s’agira d’un 262e départ d’un pilote canadien. Jacques Villeneuve en compte le plus grand nombre avec 163. Les autres Canadiens sont Gilles Villeneuve (67), George Eaton (11), Allen Berg (9), Bill Brack (3), Al Pease et Eppie Wietzes (2), Peter Broeker, John Cannon, John Cordts et Peter Ryan (1).

Les records de Lewis Hamilton :

En Australie, Lewis Hamilton pourrait mener un 100e Grand Prix en carrière. En menant 10 tours il franchirait la marque des 3 000 tours en tête et, avec 5 kilomètres en tête, il franchirait la marque des 15 000 kilomètres menés.

Daniil Kvyat, le Russe le plus actif :

Le pilote de l’écurie Toro Rosso en sera à son 58e départ en carrière, ce qui en fera le Russe le plus actif en F1. Le seul autre pilote de ce pays vu en Championnat du monde, Vitaly Petrov a disputé 57 Grands Prix de 2010 à 2012.

Les trois vétérans :

Avec Jenson Button (37 ans) maintenant absent du plateau, il subsiste un trio de vétérans qui cumulent 107 ans et 775 départs en championnat du monde. Fernando Alonso (35 ans) en sera à sa 16e saison, alors que Felipe Massa (35 ans) et Kimi Räikkönen (37 ans) en seront à leur 15e année en piste. Le Finlandais disputera en Australie son 253e Grand Prix, ce qui le placera au 6e rang, tout juste devant Jarno Trulli.

50 ans de F1 au Canada… Saviez-vous que?

Dans chaque bulletin de la saison, nous vous présenterons des statistiques portant sur l’histoire du Formula 1 Grand Prix du Canada. Par exemple, saviez-vous que, depuis 1967, 267 coureurs différents se sont qualifiés pour une des éditions de notre Grand Prix du Canada? Du nombre, deux pilotes comptent le plus grand nombre de qualifications et participations, soit 18. Ce sont Rubens Barrichello et Michael Schumacher.

source: FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA