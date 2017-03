Fe : Les neuf constructeurs retenus de 2018 à 2021

La FIA a dévoilé la liste des neuf équipes retenues de 2018 à 2021 en Formule e

Si Mercedes est absent, BMW et DS deviendront des constructeurs à part entière.

La FIA a confirmé la liste des 9 constructeurs homologués de la 5e à la 7e saison de Formule e disputées entre 2018 et 2021. La première année marquera une révolution dans le Championnat de monoplaces électriques puisque les pilotes ne devront utiliser qu’une seule voiture par course contre deux actuellement.

La liste confirme notamment la présence de BMW qui travaille déjà depuis l’an dernier avec Andretti Autosport comme constructeur à part entière. Il en sera de même pour DS qui est actuellement partenaire de Virgin Racing.

Abt Formel E devrait toujours bénéficier du soutien d’Audi même si le nom du constructeur allemand n’apparaît plus. Jaguar se voit associé à la marque Land Rover. Renault, Venturi Automobiles, Nextev NIO et Mahindra Racing resteront également présentes.

La liste sera complétée par le Penske Autosport. En revanche, Mercedes n’apparaît pas dans la liste malgré l’accord de principe passé l’an dernier avec la Formula E Operations Ltd.

« Le Championnat de Formule E de la FIA a un peu plus de trois ans d’existence et il compte déjà parmi les séries les plus intéressantes et les plus innovantes, non seulement en raison du format des épreuves mais aussi et surtout du fait de son développement technique », a déclaré Jean Todt, le président de la FIA.

« L’homologation des groupes motopropulseurs qui seront utilisés à partir de la Saison Cinq marque une étape très importante car cela signifie que les voitures pourront courir deux fois plus longtemps pour un niveau de performances égal, sinon meilleur.

Ceci montre comment le sport automobile peut stimuler et accélérer le développement de nouvelles technologies qui seront applicables ensuite aux voitures routières et dans ce cas précis, il joue un rôle fondamental puisqu’à ce jour, l’électricité est l’une des solutions les plus réalistes lorsqu’il s’agit de trouver des formes de mobilité plus durables pour l’avenir », a ajouté l’ancien Team Principal de la Scuderia Ferrari.

« La mission du Championnat de Formule E de la FIA consiste à favoriser le développement de la technologie des véhicules électriques et des solutions énergétiques alternatives – ceci suppose la participation des constructeurs et des équipementiers automobiles, a ajouté Alejandro Agag, le directeur de la Formule e.

Lorsque nous avons lancé la série en 2012, nous comptions sur la présence d’au moins trois constructeurs avant la Saison Cinq. L’annonce de ce jour témoigne que les constructeurs engagés dans le championnat sont à la fois de qualité et nombreux, trois fois plus que selon nos attentes initiales ! »

La saison 2018-2019 marquera également les débuts de la nouvelle monoplace réalisée par Spark Racing Technology qui disposera d’une batterie fabriquée par McLaten Applied Technologies.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis