24h Nürburgring : les équipages Mercedes

Mercedes a dévoilé les équipages des cinq Mercedes AMG GT3 qui disputeront les 24 Heures du Nürburgring les 27 et 28 mai

Le Team Black Falcon, qui a remporté la dernière édition, engagera deux voitures.

La première sera pilotée par Yelmer Buurman, Adam Christodoulou, Maro Engel et Manuel Metzger, tandis que la seconde sera confiée à Maro Engel, Thomas Jäger, Dirk Müller, Jan Seyffarth.

Une des deux Mercedes de Team Black Falcon

Le HTP Motorsport alignera Dominik Baumann, Maximilian Buhk, Edoardo Mortara et Edward Sandström et Nico Bastian, Dominik Baumann, Christian Hohenadel et Stefan Mücke sur ses deux montures.

La liste sera complétée par le Haribo Racing avec Uwe Allen, Lance David Arnold, Maximilian Götz, Renger van der Zande.

source: Autohebdo.fr