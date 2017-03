Toto Wolff : « Nous prenons chacun de nos rivaux au sérieux »

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas comptent bien poursuivre l’élan victorieux de Mercedes en F1

Le patron de Mercedes-Benz Motorsport joue la carte de la prudence avant le premier rendez-vous de l’année en Australie.

Au vu des essais hivernaux de Barcelone, placer Mercedes parmi les favoris demeure une quasi évidence.

Les W08 de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont enchaîne les tours à une cadence très élevée, et les Flèches d’Argent sont restées dans le peloton de tête sur les feuilles de classement, malgré la menace réelle que fait planer la Scuderia Ferrari avant les premiers essais libres de Melbourne ce vendredi.

Avec le changement de réglementation technique, la possibilité qu’une écurie trouve le détail qui pourrait bouleverser la hiérarchie attendue reste également ancrée dans l’esprit de Toto Wolff. « Tout le monde commence à partir de zéro, rappelle l’Autrichien.

Cela fournit des opportunités ainsi que des risques pour chaque équipe sur la grille. Il suffit de regarder en 2009 pour voir comment la Formule 1 peut être imprévisible, avec Brawn qui gagne le championnat après avoir été proche de la fermeture.

Nous prenons chacun de nos rivaux au sérieux et respectons la capacité de chaque équipe à trouver cette « balle » magique. Tous bénéficient de la présence de personnes très intelligentes, les meilleurs du monde dans leurs domaines.

Nous avons fait le meilleur travail possible au cours de l’hiver et, si nous ne sommes pas les plus rapides à Melbourne, il s’agit de savoir pourquoi et ce qu’il faut faire pour nous ramener à cette première place. »

Toto Wolff compte toutefois sur son duo Hamilton – Bottas pour maintenir Mercedes aux avant-postes. Le responsable autrichien met notamment en avant l’entente entre les deux hommes.

« Lewis et Valtteri sont dans un bon environnement. Ils ont une relation respectueuse et amicale sur ce que nous avons vu dans nos briefings d’équipe jusqu’à présent. »

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel (photo © FLORENT GOODEN / DPPI Media)