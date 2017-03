Pole position et Podium pour Tristan Vautier et SunEnergy1 Racing

Aux 12 Heures de Sebring

Tristan Vautier et SunEnergy1 Racing ont donné ce week-end un magnifique spectacle lors des 12 heures de Sebring, la seconde épreuve du Championnat Imsa.

Pour sa deuxième course avec sa nouvelle équipe, le pilote français a offert à l’écurie la pole position en GTD ainsi que le nouveau record de la piste.

Une fuite d’essence lors du warm-up a obligé la Mercedes-AMG GT3 #75 à partir depuis les stands mais le trio Vautier/Habul/Said a réussi l’exploit de remonter jusqu’au podium.

Lors des qualifications, Tristan a montré une fois encore sa pointe de vitesse, en s’affichant en haut du tableau avec le nouveau record de la piste en 1.59.738, sept dixièmes devant l’Audi Land Motorsport de Connor De Philippi.

Malheureusement, lors du warm-up, une fuite d’essence est décelée et l’équipe doit réparer avant le départ. La voiture ne peut pas se présenter sur la grille dans le temps imparti et doit démarrer des stands, écopant en plus d’un drive-trough comme le prévoit le règlement.

Tristan entame la course par un double-relais et réalise une belle remontée avant de laisser la voiture à Boris Said. Après quelques incidents de course, la Mercedes #75 est reléguée à un tour des leaders quand Kenny Habul, dont c’était seulement la 3ème course en IMSA, enchaîne avec son double-relais, qu’il exécute parfaitement en montrant une belle pointe de vitesse, avec des tours dans le rythme des leaders.

Avec 4 heures de course restantes, la Mercedes GT3 #75 est à deux tours de la tête. Une sortie du Safety-Car permet à l’équipage de rattraper un tour. À 3 heures de l’arrivée, c’est au tour de Tristan de reprendre le volant pour un triple-relais jusqu’au finish. Il parvient, grâce l’entrée en piste d’un autre Safety-Car et une stratégie parfaite de l’équipe, à revenir dans le tour de tête.

Le Français est déterminé à passer la ligne d’arrivée à la meilleure place et ne lâche rien. Il ressort de son dernier arrêt à la 8ème place avec une heure de course restante.

Il passe rapidement en 7ème position, et enchaîne une longue bagarre en piste avec Mirko Bortollotti sur la Lamborghini du team Grasser, qu’il finit par passer à 5 tours de la fin.

A l’avant-dernier tour, il passe la Lambroghini du Paul Miller Racing au virage 7 pour se retrouver 5ème, avec le podium en vue.

Un dernier tour mouvementé et une intense bagarre avec l’Audi Land Motorsport de Christopher Mies tourne en la faveur de Tristan qui passe au virage 3, et rallie l’arrivée en 3ème position, bénéficiant de la panne d’essence de la Lamborghini du Change Racing.

Tristan Vautier :

« Cette course restera dans nos mémoires ! En IMSA, avec les Safety Car, tout peut arriver et on n’a rien lâché. Le dernier relais était incroyable. En ressortant des stands huitième avec du traffic entre ma voiture et les leaders, je savais que ça allait être un challenge. J’ai complété chaque boucle comme un tour de qualifications.

Les batailles étaient très intenses et correctes, entre pilotes de haut niveau. Quand j’ai passé Mies dans le dernier tour je n’étais pas sûr de ma position et ce n’est qu’ en ralliant la ligne d’arrivée que le team m’a dit qu’on était sur le podium.

C’est seulement notre deuxième course avec cette nouvelle équipe, on peut être fiers du travail effectué. Kenny a fait un job incroyable, ses progrès dans la voiture avec si peu d’expérience sont impressionnants. Merci à lui et toute l’équipe, désormais on se concentre sur la prochaine épreuve à Long Beach. »

Kenny Habul :

« Merci à tout le monde chez SunEnergy1. Super résultat, merci et bravo à Tristan, il a épuisé ses adversaires un à un avec des tours incroyables en fin de course.

Nous avons tous très bien piloté, on a eu quelques problèmes et avons perdu un tour, puis deux avant de les récupérer. Nous nous sommes battus toute la journée jusqu’à la fin sans relâche. Le final était une vraie bataille: plus de stratégie, plus de pit stops, et on les a eu un par un. »

source: Presse & Communication – Muriel Belgy