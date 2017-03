Monster Energy NASCAR Cup : Brad Keselowski et Kyle Larson à égalité de points

Au classement virtuel des playoffs après Phoenix

Être dans le top-30 du championnat, avoir participé à toutes les courses, tels sont les critères obligatoires pour participer aux playoffs en Monster Energy NASCAR Cup Series.

Les victoires en course et en segment apportent des points, retrouvez le classement virtuel du début des playoffs.

Seize pilotes sont éligibles pour les playoffs 2017 en Monster Energy NASCAR Cup Series. Le leader à l’issue de la saison régulière, puis les quinze pilotes les plus victorieux, ou les mieux classés en cas d’absence de victoire.

Les seize pilotes qualifiés pour les playoffs verront leurs points mis à 2 000 au soir de la dernière course de la saison régulière.

Les dix premiers recevront respectivement 15, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point supplémentaire, alors qu’il faudra ensuite ajouter les points de bonus playoffs acquis durant la saison régulière.

Lors de chaque course, le vainqueur du premier segment récupère un point de bonus pour les playoffs, tout comme le vainqueur du deuxième segment. En revanche le vainqueur de la course se voit attribuer cinq points.

Bien évidemment, ces points de bonus playoffs ne seront attribués au pilote que s’il se qualifie pour ceux-ci.

Lors de l’épreuve de Phoenix, Joey Logano et Chase Elliott ont marqué un point chacun pour avoir remporté respectivement le premier et le deuxième segment, alors que Ryan Newman a pris cinq points pour avoir remporté la course.

Classement à jour:

1er – Brad Keselowski 2 015 points (2 000 points + 10 points en tant que 2ème du championnat + 5 points de bonus playoffs)

2ème – Kyle Larson 2 015 points (2 000 points + 15 points en tant que leader du championnat + 0 point de bonus playoffs)

3ème – Martin Truex Jr. 2 014 points (2 000 points + 7 points en tant que 4ème du championnat + 7 points de bonus playoffs)

4ème – Chase Elliott 2 009 points (2 000 points + 8 points en tant que 3ème du championnat + 1 point de bonus playoffs)

5ème – Kurt Busch 2 007 points (2 000 points + 2 points en tant que 9ème du championnat + 5 points de bonus playoffs)

6ème – Joey Logano 2 007 points (2 000 points + 6 points en tant que 5ème du championnat + 1 point de bonus playoffs)

7ème – Kevin Harvick 2 007 points (2 000 points + 4 points en tant que 7ème du championnat + 3 points de bonus playoffs)

8ème – Ryan Newman 2 005 points (2 000 points + 0 point de bonus championnat + 5 points de bonus playoffs)

9ème – Ryan Blaney 2 005 points (2 000 points + 5 points en tant que 6ème du championnat + 0 point de bonus playoffs)

10ème – Jamie McMurray 2 003 points (2 000 points + 3 points en tant que 8ème du championnat + 0 point de bonus playoffs)

11ème – Kasey Khane 2 001 points (2 000 points + 1 point de bonus en tant que 10ème du championnat + 0 point de bonus playoffs)

12ème – Kyle Busch 2 001 points (2 000 points + 0 point de bonus championnat + 1point de bonus playoffs)

13ème – Trevor Bayne 2 000 points (2 000 points + 0 point de bonus championnat + 0 point de bonus playoffs)

14ème – Denny Hamlin 2 000 points (2 000 points + 0 point de bonus championnat + 0 point de bonus playoffs)

15ème – Clint Bowyer 2 000 points (2 000 points + 0 point de bonus championnat + 0 point de bonus playoffs)

16ème – Jimmie Johnson 2 000 points (2 000 points + 0 point de bonus championnat + 0 point de bonus playoffs)

Le dernier pilote qualifié est pour l’instant Jimmie Johnson avec ses 93 points championnat en seizième position. Viennent ensuite dans l’ordre du classement général :

17ème – Aric Almirola 90 points (0 point de bonus playoffs acquis)

18ème – Erik Jones 82 points (0 point de bonus playoffs acquis)

19ème – Paul Menard 78 points (0 point de bonus playoffs acquis)

20ème – Matt Kenseth 72 points (0 point de bonus playoffs acquis)

21ème – Daniel Suárez 72 points (0 point de bonus playoffs acquis)

source: us-racing.com par Geoffroy LETTIER (photo © Chris Graythen/Getty Images)