Ferrari présente la livrée des 488 GTE AF Corse

Ferrari et AF Corse ont dévoilé la livrée des 488 GTE, alignées en catégorie Pro

Les GT italiennes arboreront une livrée légèrement plus sombre que l’an passé, en hommage à la Ferrari 125S de 1947.

Via la structure AF Corse, Ferrari sera de nouveau l’un des animateurs du Championnat du Monde d’Endurance en 2017. Pour célébrer les 70 ans de la marque, les 488 GTE confiées cette année en GTE Pro aux duos Davide Rigon – Sam Bird et James Calado – Alessandro Pier Guidi, arboreront une livrée quelque peu modifiée cette saison.

Le rouge présent sur les 488 sera en effet plus sombre qu’à l’accoutumée, en hommage à la Ferrari 125S de 1947, première voiture de course de l’histoire de la firme de Maranello. AF Corse sera de la partie lors du Prologue de Monza en Italie les 1er et 2 avril.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel ( photo © Luca Martini / FIA WEC)