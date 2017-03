Alonso peut-il être après avoir été ?

McLaren et Fernando Alonso sauront-ils rebondir après des essais hivernaux plus que compliqués ?

L’attente se poursuit pour voir McLaren, et son motoriste Honda, offrir au double champion du monde espagnol une arme capable de jouer les premiers rôles.

Et les essais de Barcelone n’offrent guère de raisons d’être optimiste avant Melbourne …

En 2016, c’est un Espagnol studieux et très investi que l’on a vu à l’œuvre et qui n’a pas manqué les trop rares occasions que sa machine lui a offertes de se battre pour rappeler à tous ceux qui l’avaient peut-être un peu oublié qu’il reste ce samouraï des temps modernes.

Cette année encore, Fernando Alonso va prendre sur lui pour construire un avenir qui se doit d’être porteur tant il sait que l’horloge du temps joue contre lui. Aujourd’hui, s’il n’est peut-être pas le plus rapide en vitesse pure, il reste une référence – si ce n’est LA référence – en conditions de risque. Rares sont les pilotes dont l’agressivité va de pair avec la sûreté, et Alonso en fait partie.

Pourtant, le binôme McLaren-Honda n’a pas donné de signes encourageants à sa locomotive lors des derniers essais de Barcelone, avec des soucis récurrents de Power Unit, et un kilométrage bien en deçà de ses rivaux.

Le temps ne fait rien à l’affaire, ni les frustrations endurées. Au cours des dernières saisons, et pas uniquement chez McLaren, le double champion du monde a beaucoup donné de ce point de vue.

Et il n’a pas vu, non plus, passer les années. Même si ses débuts en 2001 lui semblent hier, il sait aussi, qu’à l’inverse de Honda qui s’est donné encore huit ans pour coiffer une nouvelle couronne mondiale, le temps joue contre lui.

Combien lui reste-t-il au plus haut niveau ? Deux ou trois saisons au maximum pour parvenir à décrocher ce troisième titre qui lui glisse entre les doigts depuis dix longues années.

Pour l’heure, son choix de revenir à Woking pour finir un travail trop vite abandonné fin 2007 ne semble pas être des plus inspirés, et rien ne dit qu’il sera, cette année encore, en position de jouer ne serait-ce que le podium.

source: Autohebdo.fr (photo © FLORENT GOODEN / DPPI Media)