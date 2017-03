Sébastien Loeb : « Il a fallu s’arracher pour être devant ! »

Loeb a découvert en course la Peugeot 306 Maxi

Le nonuple champion du monde des rallyes a remporté le week-end dernier le Rallye de Haute-Provence, disputé sur la mythique Peugeot 306 Maxi.

Sébastien Loeb a concrétisé un souhait qu’il poursuivait depuis quelque temps : s’aligner au départ d’une épreuve au volant de la Peugeot 306 Maxi.

Désormais pilote officiel de la marque au Lion, le nonuple champion du monde des rallyes a profité des routes du Rallye de Haute Provence pour évoluer dans la célèbre Kit-Car qui avait brillé dans les années 90 avec Gilles Panizzi et François Delecour.

Sur ce rendez-vous où il était copiloté par son épouse Séverine, l’Alsacien s’est imposé à l’arrivée, mais avoue ne pas avoir eu la partie facile.

« L’objectif de ce week-end était avant tout de se faire plaisir, et l’on peut dire que c’est réussi, rappelle Loeb. Les spéciales ressemblaient à ce que l’on peut retrouver sur un Monte-Carlo ou un Var, avec un bon niveau de grip, sur des routes bosselées, rapides et un peu larges. C’est typiquement le genre de profil où c’est sympa de piloter une kit-car.

C’était d’autant plus sympa qu’Eric Fanguiaire, le régional de l’étape, nous a livré une belle opposition avec sa Ford Fiesta WRC. Il a fallu s’arracher pour être devant ! C’est dans la sixième spéciale d’Esparron que nous sommes parvenus à faire la différence : elle était technique, avec des portions très rapides en descente et je pense avoir vraiment bien roulé. »

Habitué aux quatre roues motrices depuis la Xsara WRC, Sébastien Loeb a retrouvé le pilotage d’une deux roues motrices, après avoir réalisé quelques roulages de préparation. « À l’origine, je ne savais pas trop à quoi m’attendre quant au niveau de performance de la voiture. Au final, elle est vraiment saine à piloter, et va super bien dans le rapide !

Il faut évidemment taper dedans, et ouvrir les trajectoires pour aller chercher la motricité, mais elle n’est en rien vicieuse. J’ai réussi progressivement à être plus fin dans ma conduite, à moins saturer le train avant.

C’est aussi qu’avec mon équipe, on a peaufiné les réglages pour gommer le sous-virage dont on souffrait un peu en début de rallye. Autant dire donc que je suis particulièrement heureux de ma nouvelle acquisition et je suis déjà impatient de me réinstaller à son volant. »

Retrouvez le compte-rendu du Rallye de Haute-Provence dans le n°2106 d’AUTOhebdo, disponible dès ce soir en version numérique et dès ce mercredi en kiosques.

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel – (photo © Sébastien Loeb Racing)