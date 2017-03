Remontée spectaculaire pour Raphaël Lessard en Alabama

Raphaël Lessard, 15 ans, a terminé en 8e place lors de la 41e édition du Rattler 250 au South Alabama Speedway, en Alabama

Participant à cette course de 250 tours de la série Southern Super Series (SSS), Raphaël est passé de la 25e place à la 5e position, avant de terminer 8e.

Après une décevante qualification où il n’a réussi que le 25e meilleur chrono, le pilote de la Toyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBL Audio de l’équipe David Gilliland Racing aura effectué une remontée impressionnante dès les premiers tours en passant de la 25e place à la 14e place en 14 tours seulement.

Après 100 tours, Raphaël a atteint le Top 10, profitant des relances dues aux quelques drapeaux jaunes pour s’imposer face à ses compétiteurs.

Raphaël partageait la piste avec des pilotes de renom tels Ty Majeski, gagnant du Rattler 250 pour une 2e année consécutive, Harrison Burton, fils du pilote de NASCAR Jeff Burton et lui-même pilote de NASCAR Camping World Truck Series, ainsi que l’habitué Jeff Choquette.

Lessard ne retrouvera pas les pilotes de la Southern Super Series avant le 23 septembre prochain au Five Flag Speedway de Pensacola en Floride pour une deuxième et dernière course de la saison 2017 en SSS.

Raphaël Lessard :

« En qualification j’ai trop poussé la voiture et ça ne s’est pas très bien passé, c’est pour ça que j’ai seulement fait la 25e place. Au début de la course, ma Toyota Camry allait très bien, on avait probablement une voiture pour gagner à ce stade-là et ma poussée en 5e position était excitante mais la voiture ne pouvait plus tenir le rythme.

J’ai fait de beaux dépassements et j’ai eu de belles batailles en piste pour essayer de remonter, mais il nous en manquait un petit quelque chose pour espérer la victoire. Nous allons revenir en force la semaine prochaine.

Je ne peux pas assez remercier Toyota pour leur implication, ainsi que le travail de l’équipe Gilliland Racing et mon ingénieur en chef Seth Smith. J’aimerais aussi remercier FRL Express, JBL Audio et mon agent Robert Desrosiers pour leur aide. »

Raphaël Lessard se dirige maintenant vers Nashville pour une journée d’essai mardi avec la Toyota Camry #25 d’ARCA de l’équipe Venturini Motorsports. La prochaine course de Raphaël sera une course de la séries CARS, dont il est le champion en titre.

Elle aura lieu samedi prochain, le 25 mars, dans ce qui sera en fait deux courses distinctes de 75 tours dans le cadre du Duels at Dominion au Dominion Raceway, de Thornburg en Virginie.

Le pilote ayant obtenu la meilleure moyenne aux points de ces deux courses se méritera un laissez-passer pour le championnat américain des petits ovals, les US Short Track Nat’ls de Bristol le 21 mai suivant.

source: Torchia Communications