Le pilote d’essais Ferrari Marc Gené a fait part de son enthousiasme

Après avoir observé la préparation de la Scuderia lors des essais hivernaux avec la SF70H qui a réalisé les meilleurs temps à Barcelone (Espagne).

« Je suis chez Ferrari depuis 13 ans et c’est la meilleur préparation dont je peux me souvenir. Les pilotes sont rapides et la fiabilité semble excellente », a déclaré l’ancien pilote Minardi dans l’El Mundo Deportivo.

source: autohebdo.fr