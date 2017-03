NASCAR Xfinity Series: Une victoire à 100 000 dollars pour Justin Allgaier

En s’imposant sur le Phoenix International Raceway en NASCAR XFINITY Series à l’occasion des DC Solar 200

Justin Allgaier a récupéré un bonus de 100 000 dollars en tant que vainqueur de la première étape du Dash 4 Cash.

Allgaier a remporté les DC Solar 200 en NASCAR XFINITY Series, sa quatrième victoire en carrière dans la deuxième division de la NASCAR. Le natif de l’Illinois, qui a mis fin à quatre-vingts courses sans victoire a également permis à la JR Motorsports de décrocher son premier succès sur l’ovale d’un mile de l’Arizona.

Grâce à cette victoire, Justin Allgaier s’assure presque une place en playoffs et les cinq points de bonus qui vont avec. Celui qui pilote la Chevrolet Camaro n°7, devra terminer la saison régulière dans le top-30 et ne pas manquer de course.

En outre, cette victoire lui apporte 100 000 dollars de gain en tant que vainqueur de la première étape du Dash 4 Cash, un mini championnat de quatre courses, récompensant le meilleur pilote régulier de la deuxième division à l’issue de chaque épreuve.

“Je savais que ce serait une course difficile sur la fin. Je savais que nous avions une bonne voiture, il nous fallait un bon restart à la fin.” — Justin Allgaier

C’est lors de la dernière relance, quatre tours avant le drapeau à damier que Justin Allgaier a définitivement pris les commandes de la course. Ryan Blaney, vainqueur du deuxième segment, termine deuxième, devant Erik Jones, vainqueur du premier segment. Auteur de la pole position, William Byron prend la quatrième place sous le drapeau à damier, devant le leader du classement général, Elliott Sadler.

Darrell Wallace Jr., Daniel Hemric, Brennan Poole, Michael Annett et Ty Dillon complètent le top-10 de cette quatrième levée de la saison, la deuxième des trois étapes du triptyque NASCAR Goes West.

Erik Jones a remporté le premier segment en menant 51 des 60 tours. William Byron, troisième et Elliott Sadler ont gagné leur place dans le Dash 4 Cash, en étant les deux premiers du championnat classés. Lors du deuxième segment, Justin Allgaier, deuxième et Tyler Reddick, sixième, ont assuré leur place.

Champion en titre en NASCAR XFINITY Series, Daniel Suárez, a connu une course sans avec un abandon dès le onzième tour à la suite d’une crevaison à la suite d’un contact avec Jeremy Clements.

Victime lui aussi d’un problème pneumatique, Joey Gase a tapé le mur au tour 151 et sa voiture a pris feu. Classé trente-cinquième, Joey Gase n’a pas été blessé dans l’accident.

Enfin, dernier incident marquant de la course, l’accident entre Cole Custer et Austin Dillon à onze tours du drapeau à damier. Cet accident a également impliqué Ryan Sieg et contraint les officiels à sortir le drapeau rouge pour nettoyer l’huile qui s’était répandue sur la piste.

source: us-racing.com par Geoffroy LETTIER (photo © Sean Gardner/Getty Images)