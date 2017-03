Monster Energy NASCAR Cup: Ryan Newman s’impose à la surprise générale !

Alors que Joey Logano, Chase Elliott et Kyle Busch ont dominé l’épreuve

C’est finalement Ryan Newman qui s’est imposé en Monster Energy NASCAR Cup Series sur le Phoenix Raceway.

Près de quatre ans après sa dernière victoire, c’était sur l’Indianapolis Motor Speedway dans le courant de l’été 2013, Ryan Newman a renoué avec la Victory Lane à l’occasion des Camping World 500 disputés sur le Phoenix International Raceway.

Le pilote de la Richard Childress Racing a résisté à Kyle Larson dans un final disputé sur deux tours à la suite d’une dernière neutralisation causée par Joey Logano.

Kyle Busch était l’homme à battre lors du dernier segment, il a été battu par Ryan Newman qui a parfaitement exécuté la stratégie de son chef d’équipe Luke Lambert qui lui a intimé l’ordre de rester en piste lors de l’ultime neutralisation. Résultat, le natif de l’Indiana met fin à 127 courses sans victoire, alors que la Richard Childress Racing s’impose pour la première fois depuis Phoenix en novembre 2013 et Kevin Harvick.

“Cette victoire est celle de Luke Lambert. Je voulais deux pneumatiques, il m’a dit de rester en piste et cela a payé.” — Ryan Newman

Kyle Larson s’est abonné à la place de dauphin cette année, puisqu’il s’agit de sa troisième course terminée en deuxième position après Atlanta et Las Vegas. Dans l’Arizona, le pilote de la Chip Ganassi Racing a terminé en deuxième position lors de chacun des trois segments de la course.

Lorsque Joey Logano a tapé le mur à moins de sept tours de l’arrivée, les leaders sont entrés dans les stands pour chausser un train de pneumatiques éxtérieurs neufs. Ryan Newman, Ricky Stenhouse Jr. et Martin Truex Jr. ont fait le choix de rester en piste, alors que Kyle Larson prenait l’avantage sur Kyle Bush parmi les pilotes étant passés par la voie des stands.

Lors de la relance, la ligne intérieure, emmenée par Ricky Stenhouse Jr. et Martin Truex Jr. n’a pas bondi aussi rapidement que l’extérieure. Kyle Larson a tenté de porter une attaque sur le futur vainqueur de la course, mais un contact avec Ricky Stenhouse Jr. l’a déstabilisé et lui a fait perdre toute chance de porter une autre attaque.

Au final, Ryan Newman s’impose devant Kye Larson, Kyle Busch, Ricky Stenhouse Jr. et Brad Keselowski pour le top-5, alors que Kevin Harvick, les rookies Daniel Suárez et Erik Jones, ainsi que Jimmie Johnson et Denny Hamlin complètent le top-10 de cette quatrième levée de la saison.

Malgré sa deuxième place, Kyle Larson s’empare de la tête du classement général avec 184 points, six de mieux que Brad Keselowski.C’est la première fois que le pilote de la Chip Ganassi Racing occupe la tête du classement général. En ce qui concerne l’écurie il fallait remonter aux DAYTONA 500 2010 et la victoire de Jamie McMurray pour trouver trace d’un pilote de la Chip Ganassi Racing en tête du classement général.

Auteur de la pole position, Joey Logano a remporté le premier segment de la course en menant tous les tours sauf un avant de passer les commandes de la course à Chase Elliott pour le deuxième segment.

À la fin du deuxième tiers de la course, un accident de Matt Kenseth va complètement redistribuer les cartes, puisqu’à la sortie des stands ce n’est plus Chase Elliott en tête, mais Kyle Busch. Dès lors le pilote de la Joe Gibbs Racing va dominer la course, jusqu’à la crevaison de Joey Logano…

Résultat:

Pos. Départ Num. Pilotes Sponsor / Voiture Tours Points Statut 1 22 31 Ryan Newman Grainger Chevrolet 314 42 – 2 4 42 Kyle Larson Credit One Bank Chevrolet 314 53 – 3 9 18 Kyle Busch Skittles Toyota 314 47 – 4 21 17 Ricky Stenhouse Jr. Fastenal Ford 314 33 – 5 6 2 Brad Keselowski Alliance Truck Parts Ford 314 46 – 6 23 4 Kevin Harvick Jimmy John s Ford 314 32 – 7 27 19 Daniel Suarez * ARRIS Toyota 314 30 – 8 8 77 Erik Jones * 5-hour Energy Extra Strength Toyota 314 33 – 9 14 48 Jimmie Johnson Lowe s Chevrolet 314 38 – 10 19 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 314 29 – 11 16 78 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops/Tracker Boats Toyota 314 26 – 12 7 24 Chase Elliott NAPA Chevrolet 314 42 – 13 13 14 Clint Bowyer Haas Automation Ford 314 24 – 14 3 88 Dale Earnhardt Jr. Axalta Chevrolet 314 24 – 15 5 1 Jamie McMurray Cessna Chevrolet 314 33 – 16 15 13 Ty Dillon * GEICO Chevrolet 314 21 – 17 28 43 Aric Almirola Smithfield Ford 314 20 – 18 17 3 Austin Dillon DOW Chevrolet 314 19 – 19 24 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 314 18 – 20 10 5 Kasey Kahne Great Clips Chevrolet 314 17 – 21 18 27 Paul Menard FVP/Menards Chevrolet 314 16 – 22 26 10 Danica Patrick TaxAct Ford 314 15 – 23 2 21 Ryan Blaney Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 314 21 – 24 25 95 Michael McDowell WRL General Contractors Chevrolet 314 13 – 25 11 41 Kurt Busch Haas Automation/Monster Energy Ford 314 12 – 26 20 47 AJ Allmendinger Kroger ClickList Chevrolet 314 11 – 27 33 37 Chris Buescher Scott Products Chevrolet 314 10 – 28 29 34 Landon Cassill Starkey Hearing Foundation Ford 313 9 – 29 30 32 Matt DiBenedetto Can-Am/Kappa Ford 313 8 – 30 35 15 Reed Sorenson Chevrolet 312 7 – 31 1 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 307 16 Accident 32 39 51 * Timmy Hill(i) Spoonful of Music Foundation Chevrolet 307 0 – 33 37 55 * Derrike Cope Chevrolet 307 4 – 34 32 72 Cole Whitt Standard Plumbing Supply Chevrolet 256 3 Accident 35 34 38 David Ragan Jacob Companies Ford 204 2 Accident 36 36 23 Gray Gaulding * SunFrog.com Toyota 201 1 Accident 37 12 20 Matt Kenseth Tide Toyota 190 1 Accident 38 31 83 * Corey LaJoie * BK Racing Graphics Toyota 115 1 Accident 39 38 33 Jeffrey Earnhardt Little Joe s Autos/Curtis Key Plumbing Chevrolet 9 1 Transmission

source: us-racing.com par Geoffroy LETTIER (photo © NASCAR)