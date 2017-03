IMSA – Cadillac et Corvette triomphent à Sebring

Après Daytona, Cadillac et le Wayne Taylor Racing remporte les 12 Heures de Sebring

L’association Cadillac / Wayne Taylor Racing, Corvette Racing et la Mercedes du Riley Motorsports remportent le tour d’horloge floridien dans leurs catégories respectives.

De suspense il n’y eut point lors de cette 65e édition des 12 Heures de Sebring. Rapidement hors-course en raison d’insolubles problèmes ayant des conséquences irrémédiables sur l’alternateur, l’Oreca 07 du Rebellion Racing a laissé les Cadillac ferrailler pour la victoire.

C’est finalement la DPi-V.R n°10 du Wayne Taylor Racing qui l’emporte, réalisant la passe de deux après avoir déjà triomphé aux 24 Heures de Daytona fin janvier.

Déjà vainqueurs il y a un mois et demi, les frères Taylor remettent ça, cette fois-ci accompagnés par le Britannique Alex Lynn, qui s’impose pour sa première apparition en IMSA SportsCar Championship.

Sur les deux autres marches du podium, on retrouve donc les Cadillac exploitées par le Action Express Racing, la n°5 de Barbosa-Albuquerque-Fittipaldi devançant la n°31 de Curran-Cameron-Conway.

Le quinté de tête est complété par l’Oreca 07 d’une vaillante équipe JDC/Miller Motorsports que personne n’attendait à pareille fête, et par l’Oreca 09FLM n°38 du Performance Tech Motorsports emmenée par le trio French-O’Ward-Masson.

En GTLM, c’est le Corvette Racing qui a finalement eu le dernier mot. La n°4 ayant abandonné très rapidement sur problème moteur, c’est la n°3 de Magnussen-Garcia-Rockenfeller qui a raflé la mise.

La C7.R précède à l’arrivée la Ford GT n°66 de Bourdais-Hand-D. Müller et la Ferrari 488 GTE n°62 de Calado-Fisichella-Vilander. Bien partie pour gagner, la Porsche 911 RSR n°911 de Pilet-Makowiecki-D. Werner a été contrainte à un ultime arrêt non programmé en raison d’une crevaison à l’avant gauche et termine finalement 7e de sa classe.

Tristan Vautier a, quant à lui, fait le show en GTD. Parti dernier car non présent sur la grille après qu’a été détectée une fuite d’huile durant le warm-up, le Français a dépassé une petite poignée de concurrents dans les ultimes boucles pour hisser sa Mercedes-AMG GT3 n°75 du SunEnergy1 Racing au troisième rang de la catégorie, pour le plus grand bonheur de ses équipiers Kenny Habul et Boris Said.

Un exploit de taille méritant d’être noté. Les trois hommes, exemplaires durant toute l’épreuve, ont seulement été devancés par la Mercedes-AMG GT3 n°33 de Keating-J. Bleekemolen-M. Farnbacher et la Ferrari 488 GT3 de C. Nielsen-Balzan-Cressoni exploitée par la Scuderia Corsa.

La prochaine épreuve de l’IMSA SportsCar Championship se tiendra le 8 avril à Long Beach, en Californie.

source: Autohebdo.fr – T. Villemant, à Sebring (photo © IMSA)