Ecclestone : Liberty Media veut tourner la page avec moi

Si Bernie Ecclestone n’est pas rancunier d’avoir été éjecté de la F1 par Liberty Media, les nouveaux propriétaires de la discipline, l’ancien directeur de la FOM regrette que cette passation de pouvoir se soit faite si brutalement.

Bernie Ecclestone a beau avoir porté la F1 pendant plusieurs décennies, l’ancien directeur de la FOM n’a pas pu conserver son poste avec la reprise de la discipline par Liberty Media qui a placé un nouveau groupe de personnes à la tête dirigé par Chase Carey.

L’homme d’affaires britanniques âgé de 86 ans ne se montre pas rancunier envers le groupe médiatique américain, connaissant trop bien les rouages de tels organismes.

« Je n’ai rien pu faire. Même le personnel a eu pour instruction de ne pas me parler. Ils veulent en finir avec l’ère Bernie. Ils pensent probablement que cela me rendra heureux mais ce n’est pas le cas », a commenté Bernie Ecclestone au Mail.

« J’ai une vision différente par rapport aux autres. Tout le monde désire être dans un restaurant où on ne peut pas avoir de table. C’est pour cela que j’étais très strict avec les accès au paddock. La philosophie de Liberty est plus ouverte.

Dans la culture américaine, tout le monde peut se rendre dans les paddocks et les stands et discuter avec les pilotes. Nous avons créé un restaurant 5 étoiles au Guide Michelin, pas un fast-food, mais leur cuisine est peut-être plus accessible et peut-être encore meilleure », a ajouté Mr. E.

Plus tôt dans la semaine, Bernie Ecclestone avait tout de même fait part de ses regrets d’avoir été si rapidement remercié par Liberty Media.

« Je leur aurais bien demandé de travailler encore un peu avec moi, d’attendre une année avant de savoir si cela fonctionnerait ou non. Il faut néanmoins être pragmatique. Ils amènent la voiture, ils veulent la conduire », avait déclaré Bernie sur Sky Sports.

Liberty Media réfléchit notamment à mettre en place une meilleure répartition des revenus entre les écuries afin d’éviter au peloton de se péricliter.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis