Jesse Lazare et Chris Green sur le podium à Sebring !

Premier podium dans la série IMSA Continental Tire SportsCar Challenge

Les pilotes montréalais Jesse Lazare et Chris Green ont offert à l’équipe Motorsports In Action (MIA) son premier podium dans la série IMSA Continental Tire SportsCar Challenge cette fin de semaine, sur le circuit de Sebring, en Floride.

Il s’agissait seulement de la deuxième course de l’équipe MIA, basée à St-Eustache au Québec, dans cette série d’Endurance hautement compétitive et le duo Lazare/Green a toujours figuré dans le « Top 6 » de cette épreuve, menant la course pendant plusieurs minutes avant de terminer au deuxième rang. Sur la seconde McLaren 570S GT4 de l’équipe MIA, l’Ontarien Kenny Wilden et l’Américain Dr Rod Randall ont fini huitièmes.

Après avoir réalisé de prometteurs essais il y a deux semaines sur le célèbre circuit du centre de la Floride, tous les membres de l’équipe MIA ont abordé ce rendez-vous confiants. Cela s’est confirmé dès les essais libres, les deux McLaren de l’équipe canadienne étant parmi les meneurs.

À l’issue des qualifications, la No.69 Montres Corum / Zetta Jet / Garaga / Pfaff de Lazare et Green se retrouvait sur la deuxième ligne de départ, la No.68 Montres Corum / Zetta Jet / « The Advanced Cardiovascular Center of Tampay Bay » de Wilden et Randall étant pour sa part sur la cinquième.

Au départ de la course de deux heures, Chris Green se hissa dès le premier virage en deuxième position avant de reperdre un rang pour demeurer troisième jusqu’à la fin de son relais, qui coïncida avec une longue neutralisation après un peu moins d’une heure de course.

Ayant relayé son coéquipier, Jesse Lazare, lauréat des 24 Heures de Daytona en janvier dernier, démontra une fois encore son immense talent en parvenant à s’installer aux commandes de l’épreuve, à quarante minutes de l’arrivée.

L’équipe MIA fit rentrer Jesse aux puits peu après, afin de ne pas risquer la panne d’essence en fin de course. Mais une nouvelle neutralisation survint à seulement vingt-quatre minutes de la fin, ce qui compliqua les plans de Lazare, troisième au moment de relancer la course à seulement dix minutes du drapeau à damier.

Jesse parvint tout de même à gagner une place dans le dernier tour, pour terminer deuxième, à moins de trois secondes des vainqueurs.

Sur la No.68, Dr Rod Randall réalisa un prometteur début de course, avant de laisser le volant à Kenny Wilden. Longtemps dans le « Top 6 » et même un moment deuxième en arrière de Lazare, Wilden perdit hélas quelques positions suite à un accrochage peu avant l’arrivée. Le duo Wilden/Randall se classe huitième.

Pour le propriétaire de l’équipe Eric Kerub, le bilan de ce deuxième rendez-vous est excellent. Les deux McLaren 570S GT4 de l’équipe MIA occupaient les deux premières positions à la centième minute de course et un premier podium vient récompenser les efforts de toute l’équipe.

La victoire est revenue à la Ford Mustang de Scott Maxwell et Jade Buford. Le prochain rendez-vous de la série IMSA Continental Tire SportsCar Challenge aura lieu sur le Circuit des Amériques (COTA), à Austin au Texas, le 5 mai.

À propos de Motorsports In Action

Depuis 2002, Motorsports In Action fabrique des voitures de course pour une multitude de séries locales et internationales, ayant acquis de grandes connaissances et ressources au fil du temps.

Notre atelier de course est bien connu pour ses services de mécanique haut de gamme, la préparation de voitures exotiques, la construction et le design de voitures de compétition, la peinture de prestige et un service hors pair.

Plus d’information: www.motorsportsinaction.com

source: Service Presse