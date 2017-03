WEC : 28 voitures sur la liste provisoire des engagés

Porsche se présentera en double champion du monde WEC

L’Automobile Club de l’Ouest a dévoilé la première liste des engagés pour l’ouverture de la saison le 16 avril prochain à Silverstone en Grande-Bretagne.

Cinq voitures en LM P1, dix en LM P2, huit en GTE Pro et cinq en GTE Am composeront le plateau de la manche d’ouverture du Championnat du Monde d’Endurance le 16 avril à Silverstone.

La catégorie reine mettra aux prises les Porsche 919 Hybrid de Jani – Lotterer – Tandy et Bamber – Hartley – Bernhard aux deux Toyota TS050 Hybrid de Lopez – Kobayashi – Conway et Buemi – Davidson – Nakajima.

La CLM P1/01, désormais motorisée par Nismo, verra les débuts officiels en course de Robert Kubica, associé à Oliver Webb et un troisième pilote restant encore à déterminer.

C’est en LM P2 que plusieurs équipages restent encore à finaliser, même si l’approche du prochain Prologue de Monza (1er – 2 avril) devrait apporter de nouvelles certitudes sur ce point.

L’identité de quatre pilotes reste en effet encore inconnue chez CEFC Manor, et Signatech Alpine doit encore confirmer ses équipages, puisque seul Nicolas Lapierre apparaît sur la liste. Gustavo Menezes et Matt Rao sont attendus toutefois avec le Français. Alex Lynn apparait bien sur la Oreca 07 G-Drive Racing.

Pas de surprises en GTE Pro, où tous les baquets chez AF Corse, Porsche, Ford, où Pipo Derani sera de la partie, et Aston Martin sont pourvus. En GTE Am, Spirit of Race et Gulf Racing doivent encore annoncer un pilote.

Liste des engagés provisoire 6 Heures de Silverstone

source: Autohebdo.fr – Pierre Tassel