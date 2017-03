WeatherTech SportsCar Championship : TRG met fin à sa saison 2017

Le TRG a décidé de stopper avec effet immédiat, sa saison 2017 en WeatherTech SportsCar Championship

Engagée initialement sur toute la saison, la Porsche 911 GT3-R du TRG n’aura finalement fait qu’une seule course avant de rentrer au garage.

En effet, Kevin Buckler, patron du The Racers Group a annoncé à Sportscar365, que son équipe se désengageait du championnat IMSA dans lequel elle était engagée en catégorie GTD, avec effet immédiat.

La raison avancée par Buckler pour expliquer ce retrait surprise, est la mauvaise qualité des pneus pluie fournis par Continental Tire lors des 24H de Daytona.

« Je ne suis pas content de la situation actuelle. Depuis 3 ans d’affilée, nous avons des problèmes avec les pneus pluie, qui sont incapables de faire leur travail, mais cette année les équipes GTD ont été touchées très durement.

En 2015 nous avons eu un échec majeur dans des conditions changeantes de pluie et de temps sec, qui avait détruit l’avant de notre auto. En 2016 exactement la même chose c’est passée et ces pneus ont explosé sur le banking, ce qui a coupé la voiture en deux et l’un de mes pilotes à décidé de partir.

Mais cette année c’était juste trop. Ça a détruit notre course et une bonne partie de notre programme. Nous avons fini à 13 tours dont 10, dû à quatre crevaisons et le reste à une mystérieuse inconstance.

Est-ce que je veux à mettre en place un programme de plusieurs millions de dollars, acheter des équipements, recruter les meilleurs personnes pour que tout ceci tourne autour de pneus qui sont incapables de faire le travail qu’on leur demande?

C’est vraiment une grosse déception puisque j’avais les pilotes pour le North American Endurance Cup, le sponsoring et bien évidemment une gros groupe avec moi à Daytona. C’était devenu beaucoup trop, je ne reviendrai pas avant que ça soit résolu.’ – Kevin Buckler.

De son côté, Continental Tire avait reconnu des faiblesses dans ses pneus pour la catégorie GTD après les 24H de Daytona et a promis un nouveau pneu pour les Rolex24 2018. En attendant la saison prochaine, le constructeur pneumatique proposera une version améliorée de ce fameux pneu pluie défaillant, dès les 12H de Sebring et sera utilisé pour le reste de la saison.

Si le nouveau pneu est concluant nous reverrons peut-être la mythique équipe TRG au départ du double tour d’horloge floridien la saison prochaine. En attendant, les trois premières séances d’essais libres des 12H de Sebring sont prévues cette après-smidi et ce soir.

source: us-racing.com par Sylvain LE MOUEE (photo © Brian Cleary/bcpix.com)