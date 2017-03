Prochaine course de Raphaël Lessard ce dimanche en Aabama

Six semaines après sa première course de la saison

Raphaël Lessard reprendra le volant de sa Toyota Camry #99 dimanche le 19 mars pour participer à la 41e édition du Rattler 250 de la Southern Super Series (SSS) en Alabama.

Il s’agira, pour le pilote de St-Joseph-de-Beauce, de la première course d’une série de cinq au cours des prochaines six semaines qui le verra courir dans quatre séries différentes, soit en Super Late Model dans les séries SSS, CARS et PASS et sa première course dans la série ARCA.

La course de dimanche se déroulera au South Alabama Speedway, un oval de 3/8 de mille (0.6 km) avec des inclinaisons de 13 degrés dans les virages et 5 degrés sur les lignes droites.

La course de 250 tours ainsi que les qualifications, seront diffusées en direct sur le site Web Speed51.com. Vous pouvez également suivre en temps réel les performances sur piste de Raphaël sur le site Web Race-Monitor.com.

Dernière course: SpeedFest 200 CRA Départ: 22e place – Fin: 10e place

Résultats /Série SSS / # de course : 1 Meilleur départ : 12e Meilleure fin: 4e (16/05/27)

Qui: Raphaël Lessard et la Toyota Camry #99 FRL Express/Toyota-TRD/JBLAudio de l’équipe de course David Gilliland Racing

Quoi: La 41e édition du Rattler 250, une course de 250 tours

Quand: Course: dimanche 19 mars, 15 h 00 HNE – Qualifications: samedi 18 mars, 16 h HNE

Où: South Alabama Speedway, Kinston, Alabama

Bourse: 10 000 $ US au gagnant

Gagnant 2016 : Ty Majeski

source: Torchia Communications