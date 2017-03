Pas de sanction dans l’incident Kyle Busch – Joey Logano

Busch et Logano sont deux des pilotes les plus passionnés et compétitifs dans le sport

L’arrivée de la course de Las Vegas (Nevada), le week-end dernier en Nascar Monster Energy Sprint Cup, avait été marquée par la bagarre et les coups échangés entre Kyle Busch (Joe Gibbs Racing – Toyota) et Joey Logano (Team Penske – Ford), après un contact en piste entre les deux pilotes dans les derniers instants de l’épreuve.

« Après un examen complet de plusieurs vidéos et des discussions avec les deux concurrents et leurs équipes de course respectives, nous avons pensé que l’incident d’après-course de dimanche ne justifie pas la prise d’autres mesures, a déclaré Steve O’Donnell, vice-président exécutif de la Nascar.

Les émotions de nos athlètes sont exacerbées, et Kyle Busch et Joey Logano sont deux des pilotes les plus passionnés et compétitifs dans le sport. Les deux sont très au fait de nos attentes à l’avenir et nous allons les rencontrer en personne avant les essais vendredi à Phoenix. »

source: Autohebdo.fr