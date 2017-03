Ross Brawn : « Créer les bonnes fondations »

Paroles d’un expert nommé directeur sportif et technique du Groupe F1

Caution morale de Liberty Media pour les uns, homme providentiel pour les autres, celui qui a marqué le sport automobile de son empreinte a reçu AUTO à Barcelone pour une discussion à bâtons rompus sur l’avenir des Grands Prix.

Ross Brawn est à la tête de la gestion sportive de la F1 depuis le rachat par Liberty Media

En cette semaine d’essais, il a installé son bureau dans une petite pièce de la tour de contrôle de Barcelone. Il reçoit beaucoup mais descend peu dans le paddock.

Il sait qu’il est au centre de toutes les conversations, que sa nomination au poste de directeur sportif et technique du Groupe F1 est aussi appréciée que redoutée, qu’il hérite d’une F1 à la croisée des chemins, plus que jamais tiraillée entre son désir de rester la formule hi-tech qu’elle est, et le sport-spectacle qu’elle n’est plus.

Ross Brawn, qui a tout connu de la F1, la victoire et la défaite, les fastes et les fins de mois difficiles, sait mieux que quiconque que la discipline reine doit se réinventer. Question de prospérité, mais aussi de survie.

Comment allez-vous juger de ce qui est bon ou mauvais dans cette F1 tellement contradictoire où les fans veulent des grilles serrées mais aussi des différences de performance pour doubler, des voitures qui passent vite en virage avec de forts appuis mais qui peuvent se suivre de près…

Vous avez raison, ce dont nous avons besoin est complexe et c’est pourquoi il est important de ne pas se précipiter. Il nous faut du temps pour évoluer. Il faut d’abord créer les bonnes fondations, et ensuite en prendre soin. Par bonnes fondations, je veux dire moins de différence entre le haut et le bas de la grille qu’en ce moment.

La vraie question est : quelles sont les choses auxquelles nous devons nous attacher dans le futur pour évoluer dans une autre direction ? La dépendance aux ressources est l’un des domaines que nous devons explorer. Doit-on se diriger vers un budget plafonné ou vers une série de contraintes techniques ? Peut-être une combinaison des deux.

Il faut réduire l’importance de l’argent dans la performance des monoplaces car c’est l’orientation actuelle de la F1. Ce que nous voulons, c’est tenter d’élever le niveau global de la grille sans utiliser d’artifice …

source: Autohebdo.fr – propos recueillis par Jean-Michel Desnoues