Paddy Lowe retrouve Williams au poste de directeur technique

L’écurie britannique a confirmé le retour avec effet immédiat de Paddy Lowe au poste de directeur technique

L’ancien pensionnaire de Mercedes prend également des parts dans Williams Group.

Après le départ acté de Paddy Lowe de son poste de directeur technique de Mercedes AMG F1 après quatre années marqués par trois doublés Pilotes – Constructeurs avec l’avènement de l’ère des Power Units hybrides, l’avenir du Britannique a rapidement été lié à celui de son ancienne équipe Williams.

Passé par Grove entre 1987 et 1992, avec à la clé le titre mondial en 1992 pour Nigel Mansell avec la mythique FW14B avant de rejoindre les rangs de McLaren durant près de 20 ans.

La confirmation du retour de Lowe à Williams a été confirmée ce jeudi, le Britannique arrivant au poste de directeur technique, en plus de sa prise de participation dans Williams Group.

« J’ai toujours eu un profond respect pour Williams, ma première équipe en Formule 1, avoue Lowe. C’est un énorme honneur de revenir à ce poste et d’avoir l’opportunité de devenir actionnaire.

Je suis extrêmement motivé pour jouer mon rôle dans le retour de l’équipe vers le succès. La vision pour l’avenir établi par le conseil d’administration est forte et m’a poussé à rejoindre une organisation engagée à construire sur son héritage unique et à atteindre le sommet de la Formule 1 une nouvelle fois.

Je suis impatient de traverser cette nouvelle étape de ma carrière avec Claire Williams (Team Principal-adjointe), Mike O’Driscoll (directeur général) et Nick Rose (président du conseil d’administration) et avec le reste de cette grande équipe, et surtout avec Frank Williams en personne, qui est l’un des compétiteurs les plus engagés que je connaisse. »

Williams alignera le duo Felipe Massa – Lance Stroll cette année en F1, et sera toujours motorisée par le bloc Mercedes. L’expérience de Paddy Lowe avec le V6 allemand sera un atout non-négligeable pour permettre à la structure de Grove de retrouver le chemin de la victoire.

source: Autohebdo.fr Pierre Tassel