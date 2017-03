Donald Theetge en série NASCAR Pinty’s pour 2017

Theetge roulera avec l’équipe 22 Racing pour les sept circuits ovales du championnat

Scott Steckly et 22 Racing sont heureux d’annoncer leur nouvelle association avec le vétéran du sport automobile à Québec Donald Theetge pour la série NASCAR Pintys 2017.

Ensemble ils participeront au championnat de cette série. Theetge prendra le volant sur les 7 courses en circuit ovale. Le pilote qui complétera l’équipe en circuit routier sera dévoilé au cours du mois.

« Donald est déjà connu dans la course automobile au Canada. Il est un champion et un compétiteur féroce et nous sommes ravis qu’il prenne le volant pour notre écurie 22 Racing», dit le propriétaire de l’équipe Donald Theetge en série NASCAR Pinty’s« Donald nous apporte beaucoup et nous sommes impatients d’ajoute plus de victoire à notre équipe. »

Donald Theetge n’en est pas à son premier partenariat avec l’équipe de Scott Steckly. En 2016 les deux hommes s’étaient associés, dans un premier temps à Vallée-Jonction Theetge s’était qualifié en 5e place en NASCAR Pintys pour la première fois de son parcours.

Dû au changement d’embrayage de la voiture, il partit au dernier rang du peloton, mais termina en 4e position.

Leur association s’est poursuivie, dans un deuxième temps à Kawartha Speedway en Ontario. Lors des qualifications Donald Theetge réussit à décrocher la première place, un record en NASCAR pour le pilote, et dirigea le peloton durant 60 tours avant qu’un problème ne survienne.

Cette première place lui valut le titre de deuxième plus vieux pilote de la série à se qualifier pour la première place.

En 2017, le pilote de 50 ans souhaite être le plus vieux pilote à gagner une course NASCAR Pintys avant de se retirer du monde de la course automobile. Le record va à Don Thomson qui a gagné à l’âge de 48 ans et 9 mois.

Avec l’équipe 22 de Scott Steckly, qui compte également Alex Tagliani dans son écurie, Donald Theetge est confiant de monter sur la première marche du podium. La confiance que porte Theetge envers l’équipe 22 est la seule raison pourquoi il a décidé de participé au championnat de cette série extrêmement compétitive.

«Scott Steckly et son équipe sont professionnels et ont de l’expérience. Scott et son cousin et chef d’équipe, Randy Steckly ont remporté quatre championnats dans les huit dernières années.

C’est un honneur pour moi de courir à leurs côtés!» indique Donald Theetge. « Je suis reconnaissant d’avoir la chance de faire partie de l’équipe de remerciant Scott Steckly de l’avoir choisi.

La série NASCAR Pintys compte 13 événements au Canada, d’Edmonton en Alberta à Antigonish en Nouvelle-Écosse. Il s’agit d’un amalgame de course de circuit ovale de circuit routier et de parcours de rues avec une couverture télévisée sur TSN et RDS.

À propos de 22 Racing

22 Racing est une entreprise de sport motorisé professionnel appartenant à Scott Steckly, quatre fois champion de la série NASCAR Pintys. L’équipe détient, depuis 2014 un nouveau garage pour le sport motorisé de 7 500 pi.ca construit dans la banlieue de Milverton, en Ontario.

L’équipe de Scott Steckly a préparé des voitures pour des pilotes comme Alex Tagliani, Jacques Villeneuve, Kaz Grala, Jeb Burton et bien d’autres.

22 Racing est commandité par les sociétés suivantes : Erb Group, AW Millwrights, Sturdy Formed Concrete, Reefer Sales, Castrol, Wendell Motors, Twin City Graphics, Lincoln Electric, Auto Glym, Mechanix Wear, Great Dane Glasvan, Safety Kleen & Permatex.

À propos de Theetge Motorsport

Theetge Motorsport est mené par Donald Theetge, pilote de stock-car depuis plus de 30 ans.

Theetge de Boischatel a quatre victoires de championnat à son actif dans la série LMS. Il a couru au Québec et aux États-Unis remportant des vingtaines de courses en série ACT et Castrol, le démarquant de ses adversaires.

L’équipe est commanditée par Mercedes-Benz St-Nicolas, Circuit Acura, Auto Frank et Michel et Le Centre Honda d’Auto Frank et Michel. D’autres commanditaires à annoncer sous peu.

source: Theetge Motorsport