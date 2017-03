Montres Corum et Zetta Jet s’associent à l’équipe Motorsports in Action et ses McLaren GT4

L’équipe montréalaise Motorsports In Action (MIA) est heureuse d’annoncer la venue de deux prestigieux commanditaires

Les montres suisses Corum et Zetta Jet se joignent à son équipe de course engagée cette saison dans la série d’Endurance Continental SportsCar Challenge, qui présente des événements aux États-Unis et au Canada.

Désormais décorées aux couleurs de Corum et de Zetta Jet, les deux McLaren 570S GT4 inscrite par l’équipe MIA seront en piste dès ce jeudi sur le circuit de Sebring.

Prestigieuse manufacture horlogère Suisse fondée en 1955 et basée à La-Chaux-de-Fonds, Canton de Neuchâtel, Corum a défini la créativité et l’audace comme ses lignes directrices. La maison s’affiche pour la première fois dans ce type de compétition d’endurance et son Directeur Général, Mr. Davide Traxler mentionne :

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec l’équipe Motorsports In Action (MIA). L’équipe est dynamique et s’appuie sur McLaren, une marque de voiture mondialement reconnue pour son prestige, la beauté de ses produits et son efficacité. Ce sont des critères communs avec Corum ».

L’équipe MIA tient par ailleurs à remercier la compagnie VIAGP pour son aimable introduction entre les deux partenaires.

Première compagnie aérienne privée vraiment personnalisée au monde, Zetta Jet promet d’offrir l’ultime expérience de luxe sur mesure à une clientèle exigeante avec son expérience unique qui combine la philosophie de service asiatique dédiée avec la souplesse et l’esprit « capable de faire » des États-Unis, le tout agrémenté du chic reconnu de l’Europe, au sein de sa flotte d’avions Bombardier aux capacités de liaisons intercontinentales ultra-longues sur l’ensemble de la côte du Pacifique.

« Nous sommes très satisfaits de cette nouvelle collaboration avec l’équipe Motorsports In Action » indique Geoffery Cassidy, directeur général de Zetta Jet. « Nous sommes impatients de suivre les performances des deux voitures MIA en Continental SportsCar SportsCar, sur la piste ».

Trente-cinq équipages sont inscrits à l’épreuve de la série Continental SportsCar Challenge qui se produit en soutien des 12 Heures de Sebring. Le départ de la course d’une durée de deux heures sera donné ce vendredi 17 mars, à compter de 15h40.

À propos de Motorsports In Action

Depuis 2002, Motorsports In Action fabrique des voitures de course pour une multitude de séries locales et internationales, ayant acquis de grandes connaissances et ressources au fil du temps.

Notre atelier de course est bien connu pour ses services de mécanique haut de gamme, la préparation de voitures exotiques, la construction et le design de voitures de compétition, la peinture de prestige et un service hors pair.

