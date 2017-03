Marko inquiet des performances de Ferrari

Le Dr. Helmut Marko a assuré que les performances de la Scuderia Ferrari aux essais hivernaux de Barcelone l’avaient inquiété

Si l’approche du début de saison est toujours l’occasion de se rejeter l’étiquette de favori, les performances de la Ferrari SF70H réalisées aux essais hivernaux de Barcelone (Espagne) ont suscité bien des questions dans le paddock.

Si Mercedes a certainement caché son jeu avant le Grand Prix d’Australie qui sera disputé le 26 mars à Barcelone, Red Bull Racing a semblé légèrement en retrait avec la RB13 même si Renault semble avoir progressé avec le Power Unit.

« Ferrari est à la fois performant et fiable. C’est la différence si l’on compare à l’an dernier, a assuré le Dr. Helmut Marko sur la chaîne de Red Bull Servus TV. Ce qui m’inquiète, c’est que je connais très bien Vettel. Il a volontairement levé le pied lors de son meilleur tour sur la ligne d’arrivée. Tout le monde pourra vous le dire. Si on fait ça, c’est que la confiance et les connaissances sur la voiture sont très élevées. »

« Personne ne montre vraiment ses cartes, a néanmoins reconnu le responsable du Red Bull Junior Team. On perd environ 0’’35 au tour si on embarque 10kg d’essence en plus. Les cartographies moteur sont également différentes et on peut gagner jusqu’à une seconde au tour. Beaucoup de choses restent encore inconnues, mais Ferrari sera devant si la première course se dispute dans ces conditions, c’est certain. »

Kimi Räikkönen a signé le meilleur chrono des tests sur le circuit de Catalunya avec un tour bouclé en 1’18’’634 avec les pneus super tendres. Max Verstappen a réalisé le meilleur chrono de la RB13 en signant le 6e temps des essais à environ 8 dixièmes de la référence avec le même type de gommes.

source: Autohebdo.fr – Jacques-Armand Dupuis