Sodi Racing School – Saison 1- Course 1

Baptême du feu largement réussi

La promotion inaugurale de la Sodi Racing School affrontait la première compétition de son programme 2016-2017 le week-end dernier à domicile sur le circuit de Salbris.

Le Trophée de Sologne proposait un cadre idéal pour cette confrontation initiale en présence d’un plateau de référence. Les performances des jeunes stagiaires de la SRS ont d’emblée validé la concept de formation mis en œuvre par Kartagene.

Destinée à faire le lien entre les Écoles Françaises de Karting et le monde de la compétition, la Sodi Racing School a ouvert ses portes en octobre 2016. Débutants complets et pilotes un peu plus aguerris se retrouvent pour 11 week-ends d’entrainement et 4 courses officielles tout au long de l’année scolaire dans le centre de formation géré par Kartagène à Salbris.

Outre une solide formation théorique et physique, l’encadrement professionnel et diplômé (DE-JEPS) dispense un enseignement pratique en piste sur les karts Sodi Minine et Cadet mis à disposition par le n°1 mondial du karting dans le cadre d’une offre tout compris clé en main.

Malgré des conditions climatiques difficiles – passages pluvieux et piste glissante – le Trophée de Sologne a réservé de bonnes surprises aux élèves de la Sodi Racing School, notamment en catégorie Cadet. La présence de pilotes de premier plan comme Marcus Amand ou Eliott Vayron fournissait une référence de choix pour cette première épreuve.

Mathis Poulet et Lukas Papin ont fait sensation. Rapide et combatif, Mathis a réalisé la pole des chronos avant de remporter deux des cinq finales, ce qui lui permet de monter sur la 3e marche du podium. Lukas a bien mis en oeuvre les conseils prodigués depuis le début de la formation. Sa vitesse et sa régularité lui permettent de remporter ce premier round du Trophée de Sologne.

Karel Schulz a réussi de belles prestations et doit maintenant gagner en constance sur l’ensemble d’un meeting. Quant à Pierre Garat, qui partait quasiment de zéro en intégrant l’école, sa progression s’est avérée encourageante une fois la première appréhension surmontée.

Les jeunes pilotes Minime ont découvert les joies de la course en peloton en même temps que celles des changements d’adhérence. Au-delà des hauts et des bas d’une première compétition, ils se sont très bien comportés tout au long du week-end. A noter, la bonne 8e position aux chronos de Yanis Maillard, la détermination de Grégoire Treillard de Quinemont et l’attitude décomplexée d’Ylies Maillard.

« Je suis très satisfait par le déroulement de cette première épreuve. » confiait Marc Berteaux, responsable de la formation. « Nos pilotes ont visiblement bien assimilé les bases depuis l’ouverture de la Sodi Racing School et ont réussi à tirer leur épingle du jeu malgré une météo peu clémente. Le Trophée de Sologne a pleinement confirmé la pertinence de l’enseignement que nous leur apportons. C’est très prometteur ! »

Le calendrier sportif s’intensifie en ce début de saison : après un nouveau week-end de stage consacré au débriefing complet de leur première course, les élèves de la SRS se mesureront très prochainement en Championnat de Ligue.

source: Sodi Racing