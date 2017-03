Jamais deux sans trois pour Total et l’équipe Lacroix

Total et la gamme d’huile Total Quartz seront de retour cette année

Total est fière d’annoncer qu’elle commanditera pour une troisième année consécutive le pilote Kevin Lacroix #74 en NASCAR Pinty’s !

Après une première saison complète concluante, Total et la gamme d’huile Total Quartz seront de retour cette année auprès de l’équipe Lacroix pour une troisième année qui elle s’annonce très prometteuse.

« Nous sommes convaincus que Kevin Lacroix à toutes les chances de se hisser en haut du classement cette saison. Il a appris et grandi lors de sa première saison complète et il est prêt à attaquer cette nouvelle saison. » disait Franck Bagouet, Président et Directeur général de Total Canada.

À propos de Total

Total est un groupe global de l’énergie, l’une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, n°2 mondial de l’énergie solaire avec SunPower.

Ses 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre.

Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d’effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux. www.total.com

À propos de Total Canada inc.

Riche de son expertise mondiale ainsi que de ses nombreux partenariats avec les plus grands constructeurs automobiles et industriels, Total Canada se consacre actuellement à la commercialisation des lubrifiants Total à travers le pays.

Les produits Total sont vendus dans plus de 150 pays à travers le monde et sont disponibles au Canada depuis 2008 (domaine automobile, poids lourds et industriels).

La gamme des huiles Total Quartz et Total RUBIA sont distribuées par le biais des stations-services Ultramar, chez ses distributeurs et via l’ensemble de son réseau commercial. Total Canada fabrique plus de 85% de ses produits au Canada à partir de son usine de Montréal.

À propos de Kevin Lacroix

Le talentueux jeune pilote a impressionné avec deux victoires en 2015 dans la série Canadienne de NASCAR, cette année Kevin Lacroix revient se battre pour le championnat.

Même si il est admissible au titre de recrue de l’année, Kevin Lacroix n’attache que peu d’importance à ce titre, son objectif ultime est le championnat des pilote en Pinty’s Series de NASCAR.

Dès ses débuts en NASCAR et après plusieurs années loin des circuits, Kevin a démontré qu’il peut rivaliser avec les meilleurs pilotes de NASCAR au Canada.

En seulement six départs l’an dernier il revendique deux victoires. Il s’agit de la meilleure performance d’un québécois dans la série canadienne de NASCAR en 2015.

Par ses exploits en piste, Kevin s’est rapidement hissé parmi les meilleurs, ses adversaires le savent maintenant. Il s’est particulièrement illustré sur les circuits routiers mais, même sans aucune expérience sur les ovales, il a démontré qu’il pouvait être très rapide sur ce type de circuit comme l’indique sa 3ème position sur la grille de départ à l’Autodrome St-Eustache.

Plus d’information: https://www.kevinlacroix.com/

source: TOTAL