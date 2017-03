Du mouvement en coulisses pour bannir les ailerons de requin

Ross Brawn ferait le forcing

La Formule 1 devrait lancer une modification en urgence, avant les Grands Prix européens selon Christian Horner : bannir les ailerons de requin, très disgracieux selon beaucoup de fans.

Cet appendice, qui sera à calmer le flux d’air arrivant sur l’aileron arrière et accroitre ainsi l’appui généré, fait ressembler les Formule 1 « à des breaks », en vue de profil.

Cette position est soutenue par quelques directeurs d’équipe déjà, la FIA également. Mais il faut l’unanimité pour modifier ainsi le règlement en cours de saison.

« Mercedes et d’autres équipes ont en plus rajouté de petits ailerons devant l’aileron arrière. C’est encore plus moche et cela devrait être banni, » analyse Marc Surer, ancien pilote de F1 et aujourd’hui commentateur pour Sky en Allemagne.

Liberty Media et le Formula One Group se seraient déjà saisis du dossier.

« Heureusement, Ross Brawn (le nouveau manager du sport) est d’accord sur le côté inesthétique de cette solution et il fait le forcing. J’espère qu’une solution pourra être trouvée après les premiers Grands Prix hors d’Europe, » ajoute Surer.

source: http://motorsport.nextgen-auto.com