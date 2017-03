Crutchlow : « Nous avons respecté le programme »

Le pilote du team LCR Honda a conclu le dernier jour de pré-saison sur une bonne note

Cal Crutchlow (LCR Honda) était satisfait dimanche à l’issue des trois derniers jours de pré-saison au Circuit International de Losail. En dépit de quelques problèmes mécaniques le vendredi, son équipe et lui ont été en mesure de suivre le programme qu’ils avaient établi.

Huitième et deuxième pilote Honda, le Britannique a signé son meilleur tour en 1’54.821 malgré une chute venue perturber sa dernière séance.

Cal Crutchlow :

« La journée a été positive et nous sommes contents de ce que nous sommes parvenus à accomplir. Nous avons bien travaillé et respecté le programme que nous nous étions fixé. Nous avons été en mesure de boucler une simulation de course de 16 tours. Malheureusement, durant celle-ci, j’ai commis une erreur avec les boutons du guidon. Mais, dans l’ensemble, nous sommes satisfaits.

Le chrono au classement n’étant pas assez rapide, j’ai tenté de l’améliorer dans mon dernier tour. J’ai chuté en raison d’une pièce que nous pensons avoir endommagée hier, mais c’est la course. Désormais, nous attendons le premier rendez-vous de la saison avec impatience et j’espère que c’est aussi le cas pour les fans. »

source: MotoGP.com