Une réunion de pilotes de la Série ACT

La confirmation que la saison 2017 sera très prometteuse

Le responsable de la série de courses automobiles québécoise, Série ACT, pour voitures de stock-car sur asphalte se dit très satisfait de la réunion.

Marc Patrick Roy, le directeur général de la Série ACT, qui se trouvait de passage à Trois-Rivières pour la réunion. Il a indiqué que la participation dépassait largement les attentes.

« Ce sont 37 personnes représentants 23 équipes qui ont répondu en grand nombre à notre appel. En ajoutant les 6 autres équipes qui ne pouvaient y être en personne et ayant motivé leurs absences, je peux confirmer que les compétiteurs ont un grand intérêt à participer à nos épreuves et à assurer la pérennité de la bannière American-Canadian Tour (ACT) au Québec. »

En plus, de discuter du déroulement des épreuves, de préciser la réglementation, Monsieur Roy a pris le temps d’écouter les équipes sur différents sujets afin de répondre le mieux possible à leurs attentes avec l’objectif ultime d’offrir le meilleur spectacle possible aux amateurs de courses de stock-car tout en respectant les réalités économiques associées à disputer un championnat pour une catégorie de haut niveau de compétition.

Finalement, il a été confirmé que les efforts des compétiteurs ayant participé au championnat seraient récompensés par des prix et bourses.

Mais aussi, pour ceux ayant été présents à chacunes des 6 manches, ils recevront une invitation à l’épreuve canado-américaine à la piste de New Hampshire Motor Speedway (Loudon, New Hampshire), en marge de la NASCAR Monster Energy Cup, le 23 septembre 2017.

Une occasion unique de rouler sur un circuit de 1.058 miles devant des dizaines de milliers de spectateurs.

La Série ACT amorcera son championnat 2017 à l’Autodrome Montmagny le 10 juin prochain.

Source : Marc Patrick Roy – Série ACT