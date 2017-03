Nouvelle saison d’apprentissage pour Roy et King Autosport

Roy évite un accident de justesse pour terminer au 32e rang à Las Vegas

Martin Roy a pris le 32e rang, samedi, au Las Vegas Motor Speedway, alors qu’il prenait le volant pour la première fois cette saison en série NASCAR Xfinity.

Le pilote a su s’adapter à une nouvelle voiture et a pu éviter de justesse une collision avec deux compétiteurs pour rallier l’arrivée du Boyd Gaming 300 au volant de la Camaro Gamache/Côté/GloboCam Montréal n°90.

Le pilote et propriétaire de l’équipe King Autosport dû composer avec une voiture capricieuse tout au long de la course de 200 tours, sur un tracé sur lequel il roulait pour la première fois.

« J’ai eu du plaisir et je me suis tout de suite senti à l’aise sur la piste de 1,5 mille. Par contre, la voiture était sous-vireuse à l’accélération. Nous n’avions pas encore trouvé les réglages optimaux avec les nouvelles réglementations de NASCAR », a expliqué Roy.

En effet, la carrosserie à l’avant des voitures NASCAR Xfinity et l’aileron arrière ont été modifiés pour diminuer l’appui aérodynamique. Les composés de pneus sont également plus mous et adhérents : ils sont donc plus performants sur les relances, mais sont moins résistants.

« J’avais une bonne voiture pour quelques tours à la sortie des puits, mais ça se dégradait rapidement. Mon chef d’équipe, Mario Gosselin, a travaillé très fort pendant la course pour tenter de corriger la situation, a poursuivi Martin Roy.

Nous avons fait de nombreux arrêts aux puits, mais nous ne sommes pas parvenus à régler le problème. Nous apprenons toutefois à apprivoiser la voiture avec ces changements, et nous avons trouvé une piste de solution. Nous allons étudier plus attentivement les suspensions pour la prochaine course. »

Le pilote de Napierville se dit tout de même satisfait de sa première sortie en 2017. « Nous apprenons, et, même si la voiture est un peu égratignée, j’ai pu éviter la casse. »

Le Québécois s’est en effet bien tiré d’affaire et a été quitte avec une bonne frousse, alors qu’il a pu redresser sa voiture Gamache/Côté/GloboCam Montréal n°90, pour réussir à passer de justesse entre deux compétiteurs arrêtés.

« C’était pas mal serré! J’ai réussi à me faufiler à la dernière minute et à sauver les meubles », s’est exclamé le pilote.

L’équipe King Autosport se prépare pour la prochaine course de la série NASCAR Xfinity, qui aura lieu samedi prochain au Phoenix International Raceway.

Pour l’occasion, Mario Gosselin sera au volant de la voiture n°90, alors que Martin Roy reprendra l’action dès la semaine suivante, au Auto Club Speedway de Fontana, en Californie.

source: Service Presse