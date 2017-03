Le team annonce ses équipages pour 2017

A quelques jours du début de saison pour Panis-Barthez Compétition en ELMS

Le Team -Principal Olivier Panis et les Team-Managers Sarah et Simon Abadie annoncent leurs équipages en LMP2 et LMP3.

Sur la Ligier JS P217 #23, Fabien Barthez et Timothé Buret seront rejoints par Nathanaël Berthon.

Au volant de la Ligier JS P3 #16, Eric Debard et Simon Gachet reprendront du service avec un jeune co-équipier de nationalité américaine, Theo Bean.

Olivier Panis – Team Principal :

« Je suis très heureux de la mise en route de notre programme. Nous avons l’an passé, pour notre 1ère participation, engrangé de nombreuses données techniques ets portives qui nous permettent d’aborder cette saison avec plus de confiance. Nous avons travaillé à présenter de nouveau des équipages complémentaires et homogènes.

La mise en piste de la nouvelle Ligier JS P217 en LMP2 va nous faire passer un cap en terme de performance technique et physique qui va requérir un niveau de pilotage élevé. C’est pourquoi, nous avons souhaité engager, aux côtés de Fabien et Timothé, un pilote avec une solide expérience en Endurance et Nathanaël Berthon répond à cette exigence.

Il a démontré lors des saisons passées en ELMS, en WEC et aux 24 heures du Mans sa capacité à être un pilote rapide, souvent aux avants-postes qui, combiné avec la rigueur sportive de Fabien et les acquis de Timothé nous permet d’avoir un équipage solide à plusieurs niveaux.

Le duo Eric Debard et Simon Gachet en LMP3 a parfaitement fonctionné la saison passée. Ils ont appris de leur expérience commune et ont obtenu rapidement une bonne cohésion en course.

Dans la continuité de notre développement de jeunes pilotes, nous avons engagé Theo Bean qui s’est fait remarquer outre-atlantique enContinental Tire Sports Car Challenge, en Toyota Racing Series, et qui nous a montré de belles choses en essais privés.

Je suis fier de partager cette aventure avec cette équipe technique solide aux mains des Team-Managers Sarah et Simon Abadie. Je sais que je peux compter sur les deux piliers Fabien Barthez et Eric Debard qui sont de vrais repères pour la génération montante et nous sommes heureux de retrouver Timothé Buret et Simon Gachet qui ont su capitaliser de l’expérience en 2016 à nos côtés ».

Nathanaël Berthon – Pilote LMP2 :

« Je suis ravi de pouvoir intégrer la famille Panis-Barthez Compétition et je remercie Olivier Panis et le staff de leur confiance. Je vais tout donner pour faire partager mon expérience en endurance en sachant que nous devrons beaucoup travailler pour relever ce challenge et tout particulièrement avec cette nouvelle Ligier JS P217 que nous devons apprendre à apprivoiser.

Avoir comme co-équipier Fabien Barthez est enrichissant de part son passé de sportif de haut-niveau et sa capacité à fédérer l’équipe. Timothé Buret a montré la saison dernière de belles choses avec une volonté de progresser et une belle mentalité.

Cette bonne ambiance au sein du team et la cohésion entre co-équipiers est essentielle et nous allons tout faire pour nous battre aux avant-postes avec une équipe technique que je sais très perfectionniste ».

Fabien Barthez – Pilote LMP2 :

« C’est un vrai plaisir de débuter cette seconde saison avec l’équipe. Je suis ravi de retrouver Timothé avec qui j’ai partagé la voiture l’année dernière et je remercie Nathanaël Berthon de nous faire confiance dans ce projet en endossant le rôle de leader. J’ai hâte d’être au volant de cette magnifique nouvelle Ligier JS P217 qui nous promet de belles sensations.

Notre ADN est inchangé: faire progresser les plus jeunes pour leur permettre l’accès au plus haut niveau de l’endurance. Nous restons dans le même état d’esprit de famille où le plaisir et le partage dominent et je tiens à remercier nos partenaires fidèles et ceux qui nous rejoignent cette année, pour leur confiance dans cette belle aventure. »

Timothé Buret – Pilote LMP2 :

« Je suis vraiment heureux de pouvoir repartir avec Panis-Barthez Compétition avec qui j’ai beaucoup appris la saison dernière. C’est la 1ère fois que j’ai l’opportunité de faire deux saisons à la suite dans le même team, cela me donne plus de confiance avec toujours la même volonté d’offrir le meilleur de mon travail.

C’est très rassurant de retrouver Fabien qui me nourrit de son expérience de sportif de haut niveau et l’arrivée de Nathanaël, qui est un pilote rapide avec une super mentalité, me conforte encore plus dans l’idée que nous sommes un équipage qui saura se montrer soudé avec une grande détermination pour se battre devant ».

Eric Debard – Pilote LMP3 :

« Ma décision de repartir cette année avec le team n’est motivée que parce que je le fais au sein d’une équipe d’amis, cette aventure humaine est mon moteur pour durer. En partageant le baquet avec des jeunes qui ont la moitié de mon âge cela me permet de ne pas arrêter le compteur en épousant le même état d’esprit de compétition qu’eux.

Je suis heureux de retrouver Simon Gachet avec qui j’ai eu la saison dernière une grande complicité et qui fait preuve de beaucoup de talent en piste. J’ai rencontré mon nouvel équipier lors de séances privées et nous avons compris qu’il nous promettait de faire de belles choses.

C’est la 1ère fois que je roule avec un pilote non-européen et même si je ne maîtrise bien pas l’anglais , en très peu de temps, les barrières de la langue sont tombées et nous avons pu échanger grâce à cette passion commune du sport auto qui nous unit ».

Simon Gachet – Pilote LMP3 :

« Repartir avec le team était une volonté affichée de ma part en fin de saison dernière et je suis heureux que cela ait pu se concrétiser. Je remercie l’équipe de me renouveler sa confiance. Pendant la première année nous avons engrangé des données techniques et sportives qui vont nous permettre d’appréhender les courses avec moins d’inconnues mais toujours avec une grande rigueur dans le travail avec l’équipe et mes co-équipiers.

Retrouver Eric Debard est un plaisir supplémentaire, il sait allier le sérieux sur le plan sportif et la bonne humeur dans le paddock. Les premiers tours de roues de Theo Bean en essais privés nous donnent confiance dans sa capacité à rouler vite, le feeling entre nous a été immédiat et j’ai hâte de me retrouver avec tout le monde au Prologue à Monza ».

Theo Bean – Pilote LMP3 :

C’est un rêve de venir courir en Europe ! Pendant les tests, j’ai pu sentir toute la passion qu’il y a à l’intérieur de cette écurie. J’ai reçu un accueil formidable de l’équipe et de mes co-équipiers. J’ai adoré découvrir la Ligier JS P3, elle est puissante avec beaucoup d’appuis aérodynamiques.

Pouvoir rouler sur ces circuits célèbres est quelque chose d’incroyable pour moi qui ne les connais qu’au travers des jeux vidéos. Tout va être nouveau , mais je me sens en confiance dans ce team , et je suis impatient de disputer mes premiers European Le Mans Series . »

source: Panis-Barthez Compétition