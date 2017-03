Le patron de Liberty ne promet pas de conserver les V6

Contrairement à Jean Todt

Plutôt discret jusqu’à présent, Greg Maffei, le patron de Liberty Media, les nouveaux propriétaires de la F1, s’est exprimé aujourd’hui dans la presse espagnole.

Sans revenir sur les détails de ses propositions, il a émis le souhait que la F1 n’hésite pas à faire les changements nécessaires pour redevenir pleinement populaire et spectaculaire.

« Oui, il y a des choses à faire au niveau des moteurs, du système DRS, et pour équilibrer l’argent que les équipes reçoivent » a-t-il déclaré.

Le chantier serait d’ampleur. Jean Todt, pour des raisons de coût et de stabilité réglementaire, s’est ainsi prononcé récemment contre un abandon des actuels V6, pourtant critiqués pour leur faible volume sonore. Le président de la FIA devra-t-il affronter Greg Maffei sur ce point ?

Un point d’accord entre les deux hommes pourrait néanmoins se trouver sur le retour en force des courses européennes, après un certain déclin. Greg Maffei a adressé en tout cas un message clair aux fans européens…

« Il y a toujours des courses qui arrivent et qui partent du calendrier. Mais c’est plus négatif quand c’est une course européenne traditionnelle qui disparaît, car de telles courses sont dans le cœur des fans. Nous avons déjà commencé un processus pour faire revenir un certain nombre de ces circuits. »

Dans l’ensemble, Maffei promet d’améliorer le spectacle les week-ends…

« Nous prendrons comme référence les meilleurs Grands Prix, comme ceux de Mexico, Singapour et Abu Dhabi. Nous amènerons ce qu’il se passe sur ces circuits sur les pistes traditionnelles. »

