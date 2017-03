GP2 (Formule2) : Essais de Barcelone, Jour 1 (+résultats)

Les deux ART sont devant

Matsushita mène devant son jeune coéquipier.

Les premiers essais de 2017 ont débuté ce matin sous un ciel nuageux. La grande partie de la session a été consacrée aux tours d’installation, permettant aux équipes de travailler sur des réglages de base.

Enfin, dans la dernière heure, les pilotes sont sortis réaliser des chronos et le très expérimenté Cecotto Jr a été le plus rapide, avec seulement 11 tours au compteur, devant Rowland et Matsushita. Premier débutant, De Vries termine quatrième d’un souffle devant Nato.

L’après-midi le soleil a fait son apparition alors que les équipes étaient en train de terminer leur travail entamé le matin concernant leur travail d’installation.

A la mi-séance, Matsushita a s’est emparé du meilleur chrono et personne ne l’a ensuite délogé de la première place. Pourtant, beaucoup de ses concurrents ont essayé en fin de session, pendant que le Japonais s’entraînait aux arrêts aux stands avec son équipe ART.

C’est son coéquipier chez ART Alex Albon, débutant, qui termine deuxième à égalité au chrono avec Norman Nato. Malja est quatrième devant Cecotto Jr, qui n’a quant à lui pas réussi à améliorer son chrono du matin.

Les débuts de Leclerc et Fuoco chez l’équipe championne en titre PREMA ont été pour l’instant discrets.

Matin :

Pos Pilote Equipe Temps Trs 1. Johnny Cecotto Rapax 1:29.239 11 2. Oliver Rowland DAMS 1:29.355 13 3. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:29.552 18 4. Nyck De Vries Rapax 1:29.625 11 5. Norman Nato Pertamina Arden 1:29.674 10 6. Luca Ghiotto RUSSIAN TIME 1:29.727 18 7. Nicholas Latifi DAMS 1:29.743 13 8. Charles Leclerc PREMA Racing 1:29.928 21 9. Alexander Albon ART Grand Prix 1:30.018 18 10. Sean Gelael Pertamina Arden 1:30.162 10 11. Artem Markelov RUSSIAN TIME 1:30.188 12 12. Gustav Malja Racing Engineering 1:30.365 16 13. Antonio Fuoco PREMA Racing 1:30.433 24 14. Jordan King MP Motorsport 1:30.672 17 15. Sergio Canamasas Trident 1:30.901 17 16. Ralph Boschung Campos Racing 1:30.992 16 17. Sergio Sette Camara MP Motorsport 1:31.072 10 18. Nabil Jeffri Trident 1:31.230 13 19. Roberto Merhi Campos Racing 1:31.470 14 20. Louis Delétraz Racing Engineering 1:31.591 17

Après-midi :

Pos Pilote Equipe Temps Trs 1. Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1:29.061 43 2. Alexander Albon ART Grand Prix 1:29.157 42 3. Norman Nato Pertamina Arden 1:29.157 28 4. Gustav Malja Racing Engineering 1:29.230 29 5. Johnny Cecotto Rapax 1:29.356 27 6. Louis Delétraz Racing Engineering 1:29.699 31 7. Oliver Rowland DAMS 1:29.725 24 8. Artem Markelov RUSSIAN TIME 1:29.750 27 9. Charles Leclerc PREMA Racing 1:29.756 30 10. Luca Ghiotto RUSSIAN TIME 1:29.976 28 11. Nicholas Latifi DAMS 1:30.113 26 12. Sean Gelael Pertamina Arden 1:30.160 32 13. Sergio Sette Camara MP Motorsport 1:30.278 26 14. Sergio Canamasas Trident 1:30.297 20 15. Jordan King MP Motorsport 1:30.330 22 16. Ralph Boschung Campos Racing 1:30.470 27 17. Nyck De Vries Rapax 1:30.475 34 18. Antonio Fuoco PREMA Racing 1:30.671 21 19. Roberto Merhi Campos Racing 1:31.697 17 20. Nabil Jeffri Trident 1:32.113 22

source: http://motorsport.nextgen-auto.com