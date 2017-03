Exclusive Drive : 5ième édition au Mans

La cinquième édition d’EXCLUSIVE DRIVE se déroulera les 17, 18 et 19 mars sur les circuits du Mans

Unique en Europe, ce véritable Moving Motor Show offre aux amoureux de belles automobiles l’opportunité de découvrir et essayer les derniers modèles des constructeurs, de gouter au pilotage de compétition, ou encore de profiter des expositions du village et de ses animations.

Pour la cinquième année consécutive, EXCLUSIVE DRIVE est l’événement qui ouvre la saison automobile sur les circuits du Mans, tant pour les amateurs éclairés que pour les néophytes.

Centre d’essais géant et véritable festival de marques, plus d’une vingtaine de constructeurs (Aston Martin ; BMW ; Audi ; Jaguar ; Mazzanti ; Land Rover ; Mercedes ; Porsche…) seront présents avec de très nombreux modèles de voitures répartis sur trois centres d’essais : route, piste et compétition.

Tous les gentlemen drivers participants sont invités à découvrir ou redécouvrir les circuits Bugatti ou Maison Blanche, que ce soit au volant des modèles spécialement mis à disposition par les partenaires, comme de leur propre véhicule, en stage de pilotage, roulage ou baptême passager.

EXCLUSIVE DRIVE offre également une occasion unique de rouler sur le circuit de nuit, le samedi 18 mars jusqu’à 22 heures.

De nombreuses activités seront proposées pendant ces trois jours, sur l’ensemble du site, sur la piste mais aussi dans les paddocks, la pitlane et le village : showroom automobile au cœur du village, et ses animations gratuites ; baptêmes d’hélicoptère (69€) pour découvrir et avoir une vue imprenable sur le circuit des 24 Heures du Mans

Baptêmes de piste à bord des prototype de l’école de pilotage Le Mans driver (199€) aux côtés d’un pilote professionnel ; course sprint de karting sur le circuit Alain Prost (149€/1h), essais des bolides en démonstration sur le circuit pendant 15 minutes… et de nombreuses autres animations à découvrir sur place.

Evènement automobile à ne pas manquer, EXCLUSIVE DRIVE rassemble chaque année de plus en plus de visiteurs et gentlemen drivers. Pour cette 5e édition, les sessions de roulage affichent quasiment complet ; pas de temps à perdre pour réserver son créneau piste et vivre une expérience unique sur les circuits du Mans.

Vendredi 17 mars de 7 heures à minuit (roulage jusqu’à 19 heures)

Samedi 18 mars de 7 heures à minuit (roulage jusqu’à 22 heures)

Dimanche 19 mars de 7 heures à 18 heures

Prix entrée public : 20 €

Membres ACO : 15€

Parking : 15€

Informations et réservations sur www.exclusivedrive.fr

source ACO