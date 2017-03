Des essais prometteurs pour l’équipe Motorsports in Action

En vue de la course de ce vendredi à Sebring

L’équipe Motorsports In Action (MIA) sera de retour dans l’action des séries nord-américaines d’Endurance cette fin de semaine, alors que ses deux McLaren 570S GT4 participeront à l’épreuve de Continental SportsCar Challenge sur le célèbre circuit de Sebring, en Floride.

Après s’être battus pour une place de podium lors de la manche d’ouverture à Daytona, Jesse Lazare et son coéquipier Chris Green tenteront de réaliser de nouvelles prouesses avec la voiture portant le No.69, tandis que sur la No.68, l’Ontarien Kenny Wilden et l’Américain Dr. Rod Randall feront de nouveau équipe.

Pour l’équipe MIA, entièrement montréalaise et emmenée par le vétéran pilote et propriétaire Eric Kerub, l’ambition de décrocher un bon résultat pour les débuts de son équipe sur le circuit du centre de la Floride, lors du week-end des prestigieuses 12 Heures de Sebring, est légitime.

« Nous visons un bon résultat à Sebring. C’est une course de deux heures, soit la moitié de la distance courue à Daytona fin janvier. Il faudra donc que nos pilotes se donnent à fond du premier au dernier tour mais je suis confiant de ce côté. Rappelons-nous que Jesse vient de remporter les 24 Heures de Daytona. Lui, Chris ainsi que nos pilotes de la No.68 sont capables de très bien faire » déclare-t-il.

L’équipe MIA a participé à journée d’essais organisée par le Chin Motorsports il y a deux semaines, avec d’excellentes performances à la clé.

De plus, le circuit de Sebring, tout comme les pistes qui s’en viennent plus tard dans la saison, devraient être davantage favorables aux McLaren 570S GT4 que ne l’était le circuit de Daytona, où pourtant la No.69 s’était battue aux avant-postes jusqu’à un petit accrochage en fin de course et où la No.68 avait terminé dans le « Top 10 ».

Confirmé pour l’ensemble de la saison aux commandes de la No.69 portant les couleurs de Garaga et Pfaff, le duo composé de Jesse Lazare et Chris Green espère bien récolter un premier « Top 5 » à Sebring.

Sur la No.68 « The Advanced Cardiovascular Center of Tampay Bay », l’expérimenté pilote ontarien Kenny Wilden et le Dr Rod Randall feront à nouveau équipe, après avoir réalisé d’excellents résultats à Daytona.

Trente-cinq équipages sont inscrits à l’épreuve de la série Continental SportsCar Challenge, dont le départ sera donné ce vendredi 17 mars, à compter de 15h40.



source: Service Presse