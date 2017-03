Viñales survole le deuxième jour au Qatar

L’Espagnol a été le plus rapide samedi au Circuit International de Losail

Il a bouclé la séance devant son coéquipier Valentino Rossi.

Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) a conclu la deuxième journée du #QatarTest avec le meilleur temps. Deuxième vendredi, l’homme le plus rapide à Valence, Sepang et Phillip Island a retrouvé la tête du classement et terminé la journée devant son coéquipier Valentino Rossi.

L’Espagnol, vainqueur à Silverstone l’an dernier, s’est adjugé un meilleur tour en 1’54.455 avec un peu moins de trois dixièmes d’avance sur Rossi, victime d’une chute, sans conséquence pour le nonuple Champion du Monde.

Si la séance a été dominée par les hommes en bleu, Ducati s’est retrouvé au centre des attentions en dévoilant en fin de journée un nouveau carénage aérodynamique.

Surnommée « Hammerhead » après un sondage MotoGP™ sur Twitter, cette innovation a été évaluée par Andrea Dovizioso (Ducati Team). L’Italien finissait la journée 13e à plus d’une seconde du temps de référence et plus de sept dixièmes de son meilleur chrono de la veille.

source: MotoGP.com