Verizon IndyCar Series : Sébastien Bourdais s’impose à domicile !

Parti dernier de la manche d’ouverture de la saison 2017 d’IndyCar

Sébastien Bourdais s’est imposé et es Français signent un doublé, puisque Simon Pagenaud prend la deuxième place.

Parti dernier arrivé dernier, voilà comment résumer au plus simple la course d’IndyCar du Français Sébastien Bourdais qui s’est imposé à l’occasion du Firestone Grand Prix of St. Petersburg, sa course à domicile.

Pour les Français le coup est parfait, puisqu’ils réalisent le doublé, Simon Pagenaud prenant, comme l’an dernier, la deuxième place d’une course qui s’est terminée à la consommation.

Lors de l’interview d’après course le natif du Mans avait du mal à contenir son émotion pour ce qui est sa trente-sixième victoire en IndyCar.

“C’est une piste où il est difficile de dépasser. Le résultat entre hier et aujourd’hui, je ne sais pas quoi dire, sinon merci aux gars.” — Sébastien Bourdais

C’est finalement avec 10,345 secondes d’avance que Sébastien Bourdais a coupé la ligne d’arrivée sur son compatriote. Scott Dixon termine en troisième position devant Ryan Hunter-Reay et Takuma Sato.

Le reste du top-10 est composé de Hélio Castroneves, Marco Andretti, Josef Newgarden, James Hinchcliffe, et Ed Jones.

Vainqueur une seule fois l’an dernier, dans les rues de Detroit, Sébastien bourdais fait déjà aussi bien en 2017 en remportant l’épreuve d’ouverture, une première pour le pilote de la Dale Coyne Racing depuis 2006 et une course disputée à Long Beach.

Cette année-là il avait remporté le titre de champion en fin de saison dans ce qui était alors le Champ Car.

Le classement général du championnat des pilotes est le reflet de la course.

source: us-racing.com par Geoffroy LETTIER (photo © IndyCar Series)