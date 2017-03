Martin Brundle livre son verdict sur les voitures 2017

Du bon et du moins bon

L´ancien pilote de F1 Martin Brundle s´est rendu sur le circuit de Catalunya et a passé toute une journée en bord de piste afin de voir en action les voitures 2017.

Le Britannique, qui a effectué pas moins de 158 Grand Prix dans sa carrière en Formule 1, livre ce que son œil avisé a perçu lors des tests de Barcelone.

Un des premiers constats de Brundle est le manque de compétitivité évident de McLaren-Honda, dont les performances se sont avérées pour le moins décevantes depuis la semaine dernière.

« Les mots d´Alonso sont forts et lourds de sens – McLaren est en difficulté, et pas mal de choses doivent changer. C´est mauvais pour tous les fans, qui adorent la F1, et pour les supporters de McLaren en particulier. »

Brundle se montre plus enthousiaste vis-à-vis du spectacle qu´il a pu observer sur la piste pendant les tests.

« L´impression la plus forte est que les voitures sont plus rapides dans tous les virages. Ce n´est pas encore un gros « Wow ! » Mais je vois à quel point les pilotes tournent le volant avec plus de sureté, à quel point l´appui supplémentaire aide en freinant, et à quel point les pilotes profitent plus de la meilleure motricité dans les virages.

Le résultat est que, par exemple, dans le virage 10, il y a considérablement moins d´erreurs commises par les pilotes qu´auparavant. En règle générale, à cet endroit, une voiture sur 4 bloquait une roue. Cela a changé. Je peux voir pourquoi les pilotes ont plus de plaisir à piloter cette nouvelle génération de Formule 1.

Les voitures sont moins pataudes dans les virages lents. En plus de cela, les pneus se dégradent beaucoup moins qu´avant. Même un relais de 25 tours n´est pas un problème avec un jeu de pneus tendres. Dans cette phase de préparation de la saison, les pilotes peaufinent les possibilités de leurs monoplaces. Quant à savoir si ce sera plus excitant en course, ou pas, c´est une autre histoire… »

Alors, qui est forme et qui ne l´est pas ? Le Britannique ne place pas Ferrari devant pour sa part.

« Je me suis entretenu avec beaucoup de personnes dans le paddock, et il me semble que Mercedes est devant. J´ai pensé auparavant que Mercedes bluffait moins la concurrence, mais finalement, cela ne me semble pas être le cas. Mais Ferrari et Red Bull Racing ne sont pas loin derrière. Cela me semble prometteur. Williams a fait forte impression, et le milieu de peloton est extrêmement compact. Donc, si c´est serré entre les équipes de pointe, et si nous présumons que le milieu de peloton est très serré aussi, alors j´espère voir de vraies manœuvres de dépassement. »

Enfin les ailerons de requin ne plaisent pas à Brundle, il les trouve inutiles.

« En bord de piste, ces ailerons ne sont pas aussi laids que sur les photos. Mais je n´en suis pas fan. Ce qui est fondamental pour nous, c´est de voir ce que sont devenues les voitures : plus basses, plus larges, plus sexy. Et elles le sont. Elles ont juste quelques parties dont nous n´avons pas besoin et qui n´apportent rien de plus au spectacle. »

source: http://motorsport.nextgen-auto.com