Crutchlow termine premier pilote Honda à Losail

Le Britannique a conclu la deuxième journée en quatrième position du classement

Cal Crutchlow (LCR Honda) avait terminé la première journée, frustré d’avoir passé beaucoup de temps dans son box. Souffrant du même problème, le Britannique s’est toutefois rattrapé ce samedi en suivant un programme chargé.

Il se voyait crédité du quatrième temps en 1’55.035, premier pilote Honda.

Victime d’une chute durant la séance, le pilote du team LCR Honda cherche encore à améliorer ses entrées de virage. Dimanche, Crutchlow espère une journée plus sereine durant laquelle il pourra boucler une simulation de course.

Cructchlow : « Nous sommes assez satisfaits »

Après une première journée délicate, le Britannique est content du travail accompli durant la deuxième séance.

Cal Crutchlow :

« Nous avons réussi à boucler plus de tours qu’hier, bien que nous ayons fait face au même problème. Honda et l’équipe ont travaillé ensemble et nous sommes finalement parvenus à prendre la piste. Nous devons améliorer les entrées de virage, car nous avons tendance à bloquer la roue arrière pour le moment.

Je suis content de ne pas avoir signé mon tour le plus rapide avec des pneus plus tendres. Lorsque j’ai tenté d’utiliser le pneu tendre, j’ai chuté, mais c’était entièrement de ma faute.

J’ai été un peu trop optimiste au dernier virage. J’ai cru pouvoir passer, mais je n’ai pas pu. J’avais une chance sur deux et j’ai choisi la mauvaise pioche.

Je me sens plus à l’aise sur la moto en faisant de longs runs qu’en chassant le chrono. Il semble que certains aient débranché leur cerveau quelques heures et aient réussi à forcer. Nous verrons comment ils se comporteront en situation de course. »

source: MotoGP.com